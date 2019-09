Benevento Telese Terme, raid punitivo in casa: scatta il divieto di dimora 18 settembre 2019

A seguito di attività investigativa coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di

Benevento e svolta dal personale del Comando Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita e della

Stazione CC di Telese Terme, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Benevento, su richiesta della citata Procura, una ordinanza di applicazione della

misura cautelare del Divieto di Dimora nella provincia di Benevento nei confronti di tre soggetti

dell’età compresa tra i 21 e 26 anni, tutti residenti nel comune di Telese Terme, gravemente

indiziati dei delitti di concorso in violazione di domicilio aggravato, danneggiamento aggravato e

minacce in danno di un 24enne residente a Telese Terme. Nella mattinata odierna l’ordinanza è

stata eseguita dai CC nei confronti di due dei tre indagati, il terzo al momento risulta da

rintracciare.

L’ordinanza è stata adottata a seguito di un’attività investigativa avviata la notte dell’8 luglio

2019, allorquando personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia CC di Cerreto Sannita,

rispondendo ad una richiesta di intervento pervenuta sul 112 da parte di alcuni congiunti della

vittima, era intervenuto in via Roma n. 147, accertando che poco prima, nell’abitazione del

malcapitato avevano fatto irruzione tre individui che, per futili motivi, l’avevano aggredito

fisicamente, distruggendo mobili e suppellettili della camera da letto, incuranti della presenza

della sua giovane compagna e del loro figlioletto di soli tre anni, per sfuggire alla furia dei tre

tutto il nucleo familiare si era rifugiato nel retro dell’abitazione, riuscendo a dare l’allarme.

Infine, i tre soggetti avevano rivolto le loro attenzioni all’autovettura della vittima, parcheggiata

nella adiacenze della porta d’ingresso, danneggiandola in più parti proferendo anche gravi

minacce nei confronti del malcapitato, intimandogli di non denunciare l’accaduto, per poi

allontanarsi frettolosamente, prima dell’intervento dei militari dell’Arma.

Le indagini hanno permesso di accertare che il movente sarebbe una bravata commessa dai tre

prevenuti, che, a notte inoltrata, avevano frantumato una bottiglia sull’uscio di casa della vittima,

il quale, svegliatosi di soprassalto, aveva chiesto spiegazioni, scatenando la violenta ed

ingiustificata aggressione.

All’identificazione degli autori del reato si è giunti anche grazie all’acquisizione delle immagini

registrate dalle telecamere di sorveglianza del comune di Telese Terme, alla testimonianza ed

alla memoria fotografica della vittima e di altre persona che avevano assistito alla violenta

aggressione.