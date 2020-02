Attualità Telegramma, un mezzo di comunicazione ancora attuale, dal fascino “retrò” 25 febbraio 2020

Il telegramma è un mezzo di corrispondenza che vanta oltre un secolo d’età ma, nonostante le tante primavere sulle spalle, continua ad essere attuale.

Un’email, le piattaforme social o un messaggio Whatsapp, per quanto mezzi più tecnologici, sembrano inopportuni e troppo “freddi” per inviare gli auguri ad un vecchio amico in occasione del matrimonio della figlia, o per fare le condoglianze ad un collega per la morte di un genitore.

Il telegramma, nella sua essenzialità e discrezione, rappresenta un mezzo di comunicazione immediato dal romantico fascino retrò, nonostante il tempo trascorso e l’arrivo di molte innovazioni tecnologiche.

Fino a qualche anno fa per inviare un telegramma era necessario recarsi in Posta, perdendo molto tempo in mezzo al traffico alla ricerca di un parcheggio o a causa delle lunghe file allo sportello.

Per evitare questi problemi oggi esistono diverse modalità di invio alternativo, a mezzo telefonico, oppure il moderno telegramma online, un’opzione rapida e comoda, sempre più preferito e scelto dagli utenti. Il servizio può essere richiesto sul sito di Ufficio Postale che offre un’interfaccia intuitiva e facile da usare.

La compilazione del telegramma online è simile a quella tradizionale, con l’unica differenza che va effettuata con un computer, uno smartphone o un tablet.

In pratica il telegramma viene ordinato online, per poi essere spedito al mittente in formato cartaceo.

Il costo dipende dal numero di parole utilizzato e dai servizi aggiuntivi richiesti.

Sul sito di Ufficio Postale è infatti possibile accedere ad una serie di opzioni come la stampa in bianco e nero su foglio A4, la consegna al destinatario, l’affrancatura a norma di legge vigente e la consegna esito recapito.

Con un’unica operazione è inoltre possibile inviare diversi telegrammi a più persone, risparmiando così tempo prezioso.

Il portale offre diverse modalità di pagamento per usufruire del servizio. Se non c’è particolare urgenza è possibile pagare con il bonifico, mentre per accelerare i tempi di invio basta pagare con carta di credito o PayPal.

Il servizio di telegramma online risulta particolarmente apprezzato soprattutto quando sono richieste urgenza e tempestività.

In caso di lutto improvviso di un parente o del genitore di un amico lontano non è possibile recarsi di persona per fare le condoglianze a causa della distanza geografica. Ecco quindi che il telegramma online diventa la soluzione ideale, anche perché è possibile spedirlo ogni giorno ed in qualsiasi orario.

Il telegramma è un servizio postale che non prevede la tracciatura, tuttavia si può attivare un servizio specifico per essere informati dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.