Attualità Le telecamere Rai nel laboratorio di prototipazione digitale 3DRap 17 maggio 2019

Le telecamere Rai tornano a Mercogliano nel laboratorio di prototipazione digitale di 3DRap. Il magazine Linea Verde Life, nella puntata di sabato 18 maggio a mezzogiorno su Rai 1, dedicherà uno spazio ai progetti dell’azienda di stampa 3D.

Innovazione, impatto zero, riciclo, tecnologia, questi alcuni dei temi trattati dal contenitore che ha individuato in 3DRap una realtà d’eccellenza per raccontarli.

Dall’Irpinia in vetrina i prodotti per le corse automobilistiche virtuali, realizzati con le stampanti 3D e con materiali interamente biodegradabili, uno dei tanti punti di forza del progetto portato avanti dal 2016 dai 5 ingegneri irpini che sabato racconteranno come è nato e come sono riusciti, dal centro storico di Mercogliano, a farsi conoscere e vendere in tutto il mondo.

3DRap, dedicando particolare attenzione alla produzione ecosostenibile, ha individuato nel Sim racing uno dei settori in espansione e in linea con il proprio modello aziendale. Uno dei prodotti di maggiore successo è l’hand controller per simdriver disabili, il dispositivo manuale che permette di accelerare e frenare con le dita. Ma anche tanti pezzi di ricambio, trofei a impatto zero per i campionati on line e nuove collaborazioni con i piloti delle corse simulate hanno permesso ai giovani ingegneri di 3DRap di ottenere numerosi premi e riconoscimenti e di partecipare a vetrine internazionali come Smau. E soprattutto hanno aperto loro le porte dei circuiti reali nei quali entrano con il progetto #fromvirtualtoreal. Per il motorsport reale 3DRap ha realizzato diversi volanti per le auto sportive della Formula Predator’s e ha in programma tante altre novità.

Un bell’esempio di sviluppo, innovazione nel rispetto dell’ambiente e capacità di crescere in una piccola realtà come quella irpina per arrivare, realizzando i propri sogni con impegno e passione, in tutto il mondo. Tutto questo lo racconteranno sabato dal loro laboratorio gli ingegneri di 3DRap su Rai 1 a Linea Verde Life.