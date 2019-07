Attualità Tecnologie immersive, workshop su VR e AR alla Camera di Commercio di Avellino 8 luglio 2019

La Camera di Commercio di Avellino, attraverso il PID Punto Impresa Digitale, accompagna le imprese irpine sulla strada della Innovazione 4.0, definita come la quarta rivoluzione industriale. L’innovazione proposta può introdursi nel tessuto imprenditoriale, accrescere la consapevolezza degli imprenditori ed orientarli verso i servizi tecnologici offerti dalla Camera di Commercio e dagli altri attori del Network Impresa 4.0.

Nel mondo di oggi fare impresa non può prescindere dalla ricerca e dall’innovazione organizzativa e tecnologica.

Innovazione, ricerca e start up sono gli elementi essenziali per lo sviluppo delle imprese e per tali motivi il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Avellino in collaborazione con UQIDO, spin off dell’Università di Padova, organizza giovedì 11 luglio 2019 con start alle ore 9.00, un seminario che tratterà il tema delle Tecnologie immersive, in particolare saranno presentate le opportunità offerte dalla Realtà Aumentata e dalla Realtà Virtuale e dalle metodologie di Design Thinking.

Inoltre sarà allestita un’area di prova della VR e AR realityche consentirà ai presenti di vivere un’esperienza reale su progetti realizzati da UQIDO.

Un’opportunità per le imprese– afferma il Presidente dell’Ente Camerale Ing. La Stella – per avviare un processo di innovazione 4.0 grazie al supporto gratuito offerto dalla Camera di Commercio di Avellino nell’ambito del progetto PID – Punto Impresa Digitale e che si concretizza in accompagnamento verso l’innovazione con l’assistenza di personale specializzato, training digitale e formazione e in sostegno finanziario, attraverso i voucher digitali I4.0 erogati dalla Camera di Commercio alle aziende del territorio con risorse proprie.

Le metodologie di Open Innovatione di Design Thinking che saranno affrontate nel workshop dell’11 lugliopermettono alle imprese di giungere in modo rapido alla concretizzazione e validazione di una nuova idea. Un processo di co-designche tende ad accorciare il processo decisionalee comprimere mesi di lavoro in un breve lasso di tempo: in questo modo è possibile fare un salto nel futuro e vedere un’anteprima del prodotto finito ottenuto dall’introduzione di un innovazione aziendale.

Nel corso del seminario sarà possibile provare presso l’area allestitanella sede Camerale di Piazza Duomo, 5 la tecnologia Virtual Reality e Augmented realitydi UQIDO, progetti realizzati per importanti aziende partner nel settore della manutenzione, assistenza e dell’architettura. Una vera e propria esperienza tridimensionaleda vivere a 360 gradi.

Il progetto “Punto impresa digitale” ha avuto avvio presso la CCIAA nello scorso anno e proseguirà fino al 2020 al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale tra le realtà imprenditoriali appartenenti a tutti i settori economici della provincia di Avellino.

Nel 2019 l’Ente camerale ha emanato il Bando per l’erogazione dei voucher 2019, concedendo fino ad un massimo di 5.000,00 euro per promuovere l’utilizzo, da parte delle piccole e medie imprese irpine, di servizi o soluzioni basate sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione delle linee di indirizzo definite nel Piano nazionale Impresa 4.0.

Fra gli ambiti tematici ammessi a contributo sono comprese soluzioni innovative per la manifattura additiva, Sensoristica e IoT (Internet of Things), Blockchain, Automazione e Gestione Aziendale Integrata, Tecnologie immersive (Ar e Vr reality). La scadenza del bando per la presentazione di progetti e l’ottenimento di voucher digitali I4.0 è fissata per il 15 luglio 2019.

Proprio per comunicare alle imprese del territorio i vantaggi derivanti dalla digitalizzazione e dall’avvio di processi di innovazione 4.0 la Camera di commercio di Avellino con lo sportello PIDha previsto un ciclo di seminari nei temi dell’Industry 4.0,presso la sede Camerale di Piazza Duomo, 5.

In occasione dei workshopsono presenti esperti dell’innovazione 4.0che metteranno a disposizione delle imprese supporto, informazioni e case histories per la condivisione delle migliori esperienze ed il trasferimento di know-howattraverso la conoscenza di percorsi innovativi realizzati da altre imprese.