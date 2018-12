Avellino Teatro Gesualdo, Natale e Santo Stefano con Biagio Izzo 22 dicembre 2018

Natale e Santo Stefano in allegria al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino con la verve tutta napoletana di Biagio Izzo. Il popolare attore comico sarà in scena martedì 25 dicembre alle 21 e mercoledì 26 dicembre alle 18 con una commedia esilarante, scritta da Eduardo Tartaglia, per la regia di Giuseppe Miale di Mauro, dal titolo “I fiori del latte”.

Un’altra sorpresa il Teatro “Carlo Gesualdo” la riserva per il prossimo spettacolo in programma venerdì 4 gennaio, con il concerto di inizio anno dell’Orchestra Internazionale Ungherese “Notte Viennese”. Un’esibizione di altissimo spessore per tutti gli amanti della musica classica.