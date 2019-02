Attualità Teatro, parte da Cervinara il tour di Ivan Romano 7 febbraio 2019

Parte da Cervinara con due serate al Teatro Nicodemo il tour del cantautore Ivan Romano che presenta il suo nuovo disco “L’arte e la musica”

“L’arte e la musica” è il titolo del terzo album del cantautore irpino Ivan Romano che ha scelto la sua Cervinara per presentarlo ufficialmente al pubblico con due serate, il 15 e 16 febbraio, alle 21.30, al Teatro “Nicodemo De Vito”.

Il disco, pubblicato il 20 dicembre 2018 e prodotto dall’Associazione Arie, contiene dodici tracce composte da Romano per parlare d’amore, ricordare un viaggio in Romania, rievocare storie di antiche usanze legate alla cultura popolare a lui tanto cara.

Nelle canzoni di questo nuovo lavoro, il cantautore ha voluto ampliare lo stile del precedente “I giovani e la tradizione”, utilizzando ritmiche diverse e proprie di stili come lo swing, il country, il jazz e lo stile popolare, intervallate da intense ballad.

“Per un cantautore come me ogni disco è come un figlio e tutti i figli sono belli nella stessa misura – spiega Ivan Romano – questo terzo lavoro però regala un’emozione particolare. Emozione perché è un disco che parla d’amore, il sentimento più universale che esista, declinato nei suoi molteplici aspetti, quelli che colorano di bellezza le nostre vite. Emozione per il viaggio, che racconto come metafora della vita ma anche come ricordo dell’esperienza vissuta con i miei figli, che ogni sera mi chiedono di suonare e cantare per loro prima di addormentarsi. Emozione per la musica, che in questo disco ho esplorato come non avevo fatto mai prima, spaziando tra i generi per trovare le chiavi espressive più adeguate al dialogo con tutti i tipi di pubblico”.

Un progetto, quindi, che racchiude arie di vari generi senza perdere la vena cantautorale caratteristica di Romano. I brani sono stati arrangiati con gusto dal virtuoso irpino della fisarmonica Carmine Ioanna e registrati in presa diretta dal vivo con l’ausilio di ottimi musicisti come: Giovanni Montesano al basso e contrabbasso, Daniele Castellano alla chitarra classica ed elettrica, Antonio De Nisi alla batteria, Carmine Ioanna alla fisarmonica, pianoforte, sax e melodica che accompagneranno Romano alla chitarra e voce. La copertina è un disegno originale di Peppe Barile, che ha anche realizzato un cartoon per il primo videoclip tratto dal disco dal titolo “Mondo Teatro”.

Prima de “L’arte e la musica”, Ivan Romano ha pubblicato da solista “L’inventore saltuario” nel 2016 e “I giovani e la tradizione” nel 2017. Come già successo per i precedenti album, la promozione de “L’arte e la musica” sarà affidata ad un tour promozionale che prende le mosse proprio da queste due serate a Cervinara e proseguirà in primavera ed in estate in giro per l’Italia.

Nelle due serate al Teatro Nicodemo, sul palco con Ivan Romano ci saranno tutti i musicisti che hanno collaborato al disco e una nutrita serie di ospiti.

Nella serata di venerdì 15 ci saranno: l’attore e pittore Peppe Barile, il sassofonista Luca Roseto, il trombettista Andrea Perrone, il chitarrista acustico Raffaele Monetti, il Sannio Guitar Ensemble del Conservatorio di Benevento e il poeta Gianluigi Romano.

Sabato 16 saranno ospiti di Romano: il trombettista Almerigo Pota, il pianista Francesco Vitiello e il sassofonista Luca Roseto.