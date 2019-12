Provincia Taurasi, venerdì l’inaugurazione di “Christmas Wine Fest” 4 dicembre 2019

Inaugura venerdì 6 dicembre alle ore 18:00 e si terrà tutti i weekend fino a domenica 22 Dicembre il “Christmas Wine Fest”, nel castello e nel borgo medioevale di Taurasi (Av). Un evento dedicato al Natale ed all’enogastronomia Irpina, con più di 50 cantine coinvolte tra piccoli e grandi produttori d’eccellenza; ed ancora primi piatti a base di prodotti tipici, specialità del territorio, maiali allo spiedo e caciocavalli impiccati l’offerta culinaria.

Lo scenario che si presenta al visitatore in arrivo a Taurasi, sarà un meraviglioso borgo addobbato a festa, con all’ingresso l’albero più alto d’Italia (quasi 20 metri), profumi di cibi che attraversano il centro storico, personaggi medioevali per le strade, cavalieri feudali che combattono tra loro, musica popolare e la più ampia scelta di vini mai proposta prima d’ora. Un evento che si articolerà in tre weekend tematici e che è stato già selezionato tra i migliori eventi italiani in corsa per il “Premio Italive 2019” patrocinato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Tante le iniziative all’interno di questa manifestazione, come ad esempio l’opportunità di donare un regalo sotto l’albero gigante, che la Croce Rossa Italiana provvederà a recapitare ai bambini che non potranno riceverne; oppure per i più piccoli l’Ufficio Postale di Santa Claus, dove potrà essere consegnata la propria letterina a Babbo Natale in persona. Tre weekend all’insegna dell’intrattenimento, che coinvolgeranno nomi come il Maestro Beppe Vessicchio, ospite nell’area Talks MAVV all’interno del Castello, Robert Tiso il celebre musicista che farà suonare il vino Taurasi attraverso lo sfregamento di calici di cristallo o i Bottari di Macerata, che animeranno la festa con le loro folkloristiche performace.

L’ingresso all’interno del borgo sarà libero e prevederà la possibilità di scegliere tra vari ticket menù, in base alle proprie esigenze, che potranno essere utilizzati in qualunque cantina o stand di food scelto. La manifestazione è organizzata dall’associazione Tavelers, in partnership con Visit Italy, la guida online dell’Italia e con il patrocinio del Comune di Taurasi. Tutte le info su ticket, orari ed ospiti sono presenti sul sito ufficiale dell’evento: www.christmaswinefest.eu