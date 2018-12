Primo Piano Provincia Taurasi, si apre la prima edizione invernale della fiera enologica 28 dicembre 2018

Si spalancano stamane, venerdì 28 dicembre, alle 12, le porte dello splendido Castello Marchionale di Taurasi per accogliere i visitatori della “Fiera Enologica Taurasi Winter Edition” che, fino domenica 30, troveranno un mix unico di grandi vini, luoghi storici, ricette gourmet, musica popolare e dj set.

E’ questa infatti la formula ideata dalla Pro Loco Taurasi, presieduta da Cesare Monaco, per rendere le tre serate della “Winter Edition” l’occasione ideale per conoscere una dimensione nuova del borgo di Taurasi e del vino nobilissimo che da questo terroir trae l’origine.

Sarà quindi il Castello Marchionale ad accogliere i buongustai, o “foodies” come si dice oggi, per uno speciale “Menù degustativo” (ogni giorno dalle 12 all 20) con abbinamento dei vini alle pietanze preparate dallo chef. In programma anche il “Percorso sensoriale” (solo su prenotazione al 339 3093855), banchi di assaggio dei vini, show cooking, wine cocktails e stand gastronomici che disegneranno una costellazione del gusto da percorrere con il giusto spirito “slow”, per lasciarsi intrigare dal fascino del Taurasi DOCG nel periodo più lieto e romantico dell’anno.

Occasioni di incontro per i professionisti della filiera enologica e per tutti gli appassionati del buon bere e del buon vivere anche grazie al prezioso apporto della musica, ulteriore collante per unire gli animi nelle calde sonorità della musica popolare, ma anche nella verve frizzante del dj set.

Venerdì 29, alle 21.30, le luci del palco nel centro storico si accenderanno per i Bottari di Macerata Campania Associazione “Suoni antichi”. I ritmi ipnotici nati dalla ricerca etnomusicale e dalle loro percussioni, apprezzati tra l’altro al “Carnevale delle Culture” di Berlino o al “Napoli Teatro Festival”; il loro stile detto “a pastellesse” nato dalla devozione a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici e del fuoco; l’energia sonora utilizzata dai bottari anche in progetti di musicoterapia, renderanno questo concerto indimenticabile.

“Dopo la partecipazione estiva all’evento di Taurasi – spiegano i Bottari di Macerata – contavamo nell’invito a quello invernale. Siamo sempre molto felici di suonare in una realtà dove la cultura del vino, quindi della “terra”, è rispettata ed amata. In questo ci sentiamo uguali noi “bottari”, che a Macerata Campania rispettiamo ed amiamo la nostra tradizione legata appunto alla terra”.

Sabato 29, alle 21,30, arrivano gli Après La Classe, vulcanica band salentina che riunisce nella propria musica la matrice popolare pugliese con i ritmi più scanzonati di origine giamaicana dello ska, del reggae e della “patchanka” venata di pulsazioni latine. Da 21 anni in scena, con sette dischi al loro attivo, sempre freschi e originali porteranno in scena a Taurasi il meglio del loro repertorio e l’ultimo album dal titolo “Circo Manicomio” forti di una vena comunicativa in grado di affrontare qualsiasi tema, con l’impronta costante della positività e della leggerezza.

Al termine di ogni concerto nelle prime due serate e domenica 30 per tutta la serata c’è il dj set di Jampy Dj, al secolo Giampiero Grieco, da vent’anni protagonista della consolle in Irpinia e in tutta Italia.

“Amo mescolare i generi nel mio set – spiega Jampy – dalla musica popolare al reggae alla dance, lasciandomi ispirare dal pubblico e dal desiderio di far ballare tutti. Ogni serata sarà diversa dalle altre; la voglia di creare allegria e coinvolgimento sarà la mia bussola sulla strada di un sano divertimento, all’insegna dello stare bene insieme nella splendida cornice di Taurasi”.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Taurasi, dell'UNPLI provinciale.