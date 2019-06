Provincia “Taurasi in Fiore”, premiati i vincitori: e ora al via le visite guidate 27 giugno 2019

Un grande successo, un unanime plauso da parte dell’intero paese. La prima edizione di “Taurasi in Fiore” è stata un tripudio di decorazioni, di composizioni, di manufatti e di fioriere che hanno abbellito e impreziosito balconi, davanzali, giardini, aiuole, viali, strade, spazi urbani e particolari abitativi, in uno straordinario arcobaleno di colori.

Il concorso, organizzato dal Forum delle Donne di Taurasi, era diviso in tre categorie: “balconi”, “giardini” e “gruppi di quartiere”. E la partecipazione è stata numericamente considerevole: circa trenta le iscrizioni e tutta la comunità festosamente coinvolta.

Un’apposita giuria ha girato in lungo e in largo tutte le strade del paese, fotografando ogni opera floreale, le cui immagini saranno poi riprodotte su un calendario che il Forum delle Donne di Taurasi realizzerà alla fine dell’anno. La commissione giudicatrice, presieduta dal noto fotografo Gerardo Morena e formata dalle rappresentanti del Forum Vittoria Galetta, Teresa Fierro, Luigina Sacco e Nicolina Grieco, ha poi decretato i vincitori delle varie categorie.

La manifestazione di premiazione, la cui organizzazione è stata coordinata da Maria Grazia Casale, si è svolta nel suggestivo scenario architettonico e artistico della Chiesa del Santissimo Rosario, dove la presidentessa del Forum delle Donne di Taurasi, Mena Iannaccone, ha consegnato i premi ai vincitori e attestati di partecipazione a tutti gli iscritti al concorso.

Alla presenza del sindaco di Taurasi, Antonio Tranfaglia, sono stati proclamati vincitori della prima edizione del concorso “Taurasi in Fiore”: per la categoria “giardini” ex aequo Silvana Pellegrinaggio e Angela Giovino; per la categoria “balconi” Giuseppina Fierro; per la categoria “gruppi di quartiere” ha prevalso Largo Porta Maggiore – Via Municipio.

E’ stata, quindi, una vera e propria gara di bellezza per riscoprire il fascino di fiori e piante, e per valorizzare ulteriormente gli incantevoli scenari urbanistici, architettonici e naturali di Taurasi. Pertanto, in tale ottica, il Forum delle Donne ha organizzato per sabato 29 e domenica 30 giugno visite guidate lungo il percorso “fiorito” del paese ed è possibile partecipare all’iniziativa prenotandosi al numero telefonico 3392215571.