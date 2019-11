Cronaca In Evidenza Primo Piano Taurano: coppia di coniugi del salernitano si perde tra le montagne. Salvi grazie a polizia e vigili del fuoco 5 novembre 2019

Si avventurano in montagna alla ricerca di funghi e si perdono. Tratti in salvo due coniugi dagli agenti del Commissariato di Lauro. I due, marito e moglie, del salernitano (68enne lui, 64enne la donna), erano scomparsi nelle zone montuose di Taurano. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri: i due, dopo aver parcheggiato l’auto a fondo valle, si erano addentrati nelle montagne circostanti alla ricerca di funghi.

Purtroppo l’inesperienza della coppia e le avverse condizioni metereologiche hanno fatto sì che si perdessero e, senza punti di riferimento e poca conoscenza dei luoghi, nutrire poche speranze di rientro. L’uomo, però, fortunatamente, con il telefono cellulare è riuscito a contattare il 113, i cui operatori – appartenenti alla Sala Operativa di Napoli, considerato il prefisso telefonico del luogo, dopo aver calmato, con non poche difficoltà i due sprovveduti “escursionisti” – si sono immediatamente adoperati per prestare loro soccorso.

Contattato il Commissariato di Lauro che, messo a conoscenza dell’accaduto, dopo aver allertato anche i Vigili del Fuoco, ha posto n campo uomini e mezzi che in pochi minuti hanno raggiunto il posto indicato. Nonostante si tentasse di contattare l’uomo sul cellulare, questi non rispondeva e pertanto si incominciava a temere anche per la loro incolumità. Solo dopo incessanti ed estenuanti ricerche, protrattesi per alcune ore con non poche difficoltà, visto anche lo stato impervio della zona da esplorare, i due sono stati rintracciati nella folta vegetazione del posto. Visibilmente infreddoliti e scossi per l’accaduto, ma felici per aver intravisto le divise dei poliziotti, sono stati tratti in salvo ed aiutati a scendere a valle.