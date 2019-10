Attualità Tartufo e castagne, sagre d’Irpinia: da Summonte a Bagnoli c’è solo l’imbarazzo della scelta 20 ottobre 2019

Tartufo e castagne, sagre d’Irpinia: da Summonte a Bagnoli c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’elenco è lungo.

Oggi a Salza Irpina prosegue la 36^ Edizione della “Sagra della Castagna”.

Si terrà presso la centralissima Piazza Michele Capozzi, tradizionale punto di aggregazione della cittadina irpina. Saranno aperti al pubblico gli stand eno-gastronomici, dove sarà possibile partecipare a speciali percorsi di degustazione a base di prodotti e piatti tipici della tradizionale salzese. Gusto, cultura e spettacolo si fondono per creare un evento davvero imperdibile.

Oggi a Cassano Irpino 43^ Edizione della “Sagra della Castagna”.

Per due giorni il gusto delle castagne incontra il fascino del borgo. All’interno del cuore antico troverete degli stand gastronomici dove deliziare il palato con piatti tipici, dolci e tante altre prelibatezze di stagione. Inoltre il percorso è arricchito con banchi- vendita di castagne fresche e secche, vini locali DOC, salumi e formaggi, prodotti tipici locali e prodotti artigianali.

Dal 19 al 20 e dal 25 al 27 ottobre l a Pro Loco di Bagnoli Irpino– Laceno organizza:

La sagra della Castagna, ogni anno attira tantissimi visitatori grazie alla grande qualità dei prodotti, giunge quest’anno alla sua 42esima edizione, classificandosi come ormai evento tradizionale del luogo. E proprio nella cornice del centro storico di Bagnoli Irpino che si terrà un vero e proprio mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici.

Diversi saranno gli stand allestiti per l’occasione che offriranno ottimi prodotti locali, sarà infatti possibile gustare e comprare tartufi e castagne, ma anche conoscere l’artigianato locale e le eccellenze alimentari dell’Irpinia, partecipare a convegni, visite guidate, ed escursioni anche con raccolta delle castagne e ricerca del tartufo nei boschi.

25-26-27 ottobre 2019 la Pro Loco di Sorbo Serpico organizza:

La Sagra della Castagna. Una vera e propria esperienza sensoriale che allieterà i vostri palati, e vi condurrà in un viaggio nel tempo alla scoperta degli antichi sapori della tradizione. Lo scintillio delle immancabili “caldarroste”, il profumo dei piatti cucinati con maestria dalle massaie Sorbesi, e la presenza di sua maestà il vino, vi condurranno in questo fantastico viaggio che vi lascerà stupefatti. Stand gastronomici ed artigianali: un’occasione imperdibile per poter assaporare e lasciarsi trasportare dagli inebrianti sapori della cucina tipica sorbese.

26-27 ottobre 2019 la Pro Loco di Moschiano Felix organizza:

Tutto pronto per la “Sagra della Castagna”, il tradizionale appuntamento ai piedi del Castello Lancellotti di Lauro. Nel corso dell’evento, sarà possibile gustare alcune specialità locali, negli stand gastronomici predisposti per l’occasione e aperti al pubblico a partire dalle ore 19.00 (domenica anche a pranzo).

Il menù della sagra prevede una vasta scelta tra panini, primi piatti – come i fusilli con salsiccia, speck e crema di castagna – la m’bosta cafona con pane, pancetta, funghi e provola, ma anche le zuppe di fagioli, castagne, salsiccia e guanciale.

Previste escursioni nei castagneti e visite guidate al Castello Lancellotti Museo Umberto Nobile.

Sarà inoltre preparato un tronco di castagna della lunghezza di 20 metri, dolce simbolo del festival gastronomico.

18-19-20 ottobre 2019 la Pro Loco di Volturara organizza:

E’ uno degli eventi più attesi della stagione autunnale di Volturara Irpina: Tre giorni dedicati a gastronomia, prodotti tipici, musica e artigianato ma non solo, infatti anche un ricco programma di appuntamenti vi aspetterà nello scenografico scenario di Piazza Roma. Presso gli stand gastronomici sarà possibile assaggiare le prelibatezze voltuaresi a base di castagne, tartufi e funghi porcini.

Durante la manifestazione sarà possibile visitare il Museo Etnografico della Piana del Dragone a cura dei volontari del Servizio Civile della Pro Loco e verranno organizzate visite guidate con navetta alla Bocca del Dragone.

19-20 ottobre 2019 la Pro Loco di Summonte organizza:

La “37^ Sagra della Castagna”. Non perdete l’occasione di immergervi in un’atmosfera senza paragoni. Non una semplice sagra ma una due giorni all’insegna della natura, del passato e delle prelibatezze irpine. L’evento è organizzato nei minimi dettagli, non ci sarà un momento dove la noia vi accompagnerà. Inserita lungo le vie del piccolo borgo medievale, in una stupenda cornice tipicamente montana, si svolge la Sagra, con l’intento sia di esaltare e festeggiare la castagna del Partenio. Balli, canti e tanto divertimento.

25-26-27 ottobre 2019 la Pro Loco di Cervinara organizza:

Torna per la 40esima volta la “Sagra della Castagna” a Cervinara, in provincia di Avellino. Nella splendida cornice del Borgo Castello di Cervinara, i vicoli del borgo saranno arricchiti di stand enogastronomici dedicati alla castagna, preparata in mille modi diversi. Le giornate saranno all’insegna del gusto e del divertimento. Non mancate e non perdete la possibilità di assaggiare i più svariati piatti preparati a base di castagne. Inoltre il 25 ottobre ci sarà in concerto “ Eugenio Bennato” alle 21:30