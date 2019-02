Attualità Talenti d’Irpinia, Valentina Fortunato tra i neo-laureati italiani più meritevoli 7 febbraio 2019

Tra i 120 neo-laureati italiani più meritevoli del 2018 c’è anche Valentina Fortunato. Al giovane talento irpino, originaria di Chiusano San Domenico e laureata in relazioni internazionali alla Federico II di Napoli, è stato conferito l’Attestato di Professionista Accreditato presso la Fondazione Italia USA.

Valentina, impegnata proprio in quei giorni in uno stage in Accenture, non ha potuto partecipare alla recente cerimonia di premiazione organizzata alla Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio.

La Fondazione Italia USA e il Centro Studi Comunicare l’Impresa promuovono un Master sul tema “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy”. Si tratta di un percorso formativo altamente qualificato, con testimonianze di importanti professionisti e membri delle più alte istituzioni e rappresenta, per i giovani laureati e tutti coloro che fanno delle relazioni internazionali il loro punto di forza per lo sviluppo del business, un mezzo per crescere e competere globalmente.

Il Master, che ha l’adesione del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, garantisce l’accesso a un prodotto formativo di respiro internazionale, specificamente pensato per la diffusione della cultura d’impresa, riconosciuto dalla business community.