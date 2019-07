Sport Taekwondo, successo del Team D’Alessandro agli esami estivi 25 luglio 2019

Grandissimo successo agli esami di fine anno per gli atleti della ASD Accademia del Taekwondo by team D’Alessandro 1973.

Tanti giovani sotto la lente di ingrandimento dei tecnici presenti deputati a supervisionare l’operato corretto dei ragazzi. Tantissime prove da effettuare per sperare di conquistare il grado superiore. Una kermesse dunque che ricopre un ruolo importante per i ragazzi, un passaggio determinante che attesta tutto il lavoro svolto durante l’intero anno sportivo. In commissione per questa edizione c’erano:

Lorenzo Iacovelli, Allenatore federale cintura nera III Dan, pluricampione regionale, nazionale ed internazionale, ex atleta azzurro.

Erminio Pilunni, Allenatore federale, cintura nera I Dan, campione regionale, nazionale ed internazionale, atleta azzurro ai campionati del mondo in Azerbaijan, ed azzurro agli Europei di Cipro

Capone Christian, Allenatore federale, Cintura nera III DAN, campione regionale ed internazionale, bronzo ai campionato Italiani junior.

Una giornata dunque impegnativa ma che alla fine ad ognuno degli atleti presenti ha regalato tante emozioni. Per finire in serata mega festa in Accademia con tutte le famiglie dei ragazzi presenti.