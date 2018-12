Sport Taekwondo, medaglie e coppe per i lupi di Iuliano a Fondi 12 dicembre 2018

L’Asd Taekwondo Avellino ha portato a termine con successo il Campionato Interregionale Lazio di combattimento organizzato presso il Palazzetto dello Sport di Fondi in provincia di Latina.

Quattordici gli atleti biancoverdi in gara, accompagnati dal Maestro Alfonso Iuliano e dal tecnico Gaetano Zaccaria, che hanno conquistato 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Un ottimo risultato che ha permesso alla società irpina di portare a casa la coppa come quarta classificata.

A indossare per primi il dobok sono stati gli Esordienti A che sabato 8 dicembre si sono affrontati sui sei tatami del Palasport. Oro per Sofia Portanova, Giulia Argenio e Alessio Guerriero che hanno superato agevolmente entrambi i combattimenti. Bronzo per Chiara Spiniello che ha perso contro la vincitrice della sua categoria pur avendo disputato un ottimo round. Bronzo anche per Salvatore Cavaliere che non è riuscito purtroppo ad accedere alla finale.

Per i Cadetti B oro di Marco Gaeta che ha vinto con disinvoltura tre combattimenti. Nessuna medaglia per Luca Falso ritiratosi per infortunio.

Ancora: argento per Carmine Guerriero (Cad. A) e Giuseppe Colarusso (Cad. A), costretto a cedere la finale per un infortunio. Secondo gradino del podio anche per Mariaceleste Lombardo (Junior), alla sua prima gara ufficiale. Il terzo argento della giornata è arrivato con Franco Picariello (Cad. A) che ha perso contro un valido atleta. Bronzo per Paolo Gaeta (Junior), fuori al primo combattimento nonostante un’ottima prestazione.

Podio soltanto sfiorato per Mattia Argenio (Cad. A) e Gerardo Maffeo (Cad. A). Molto soddisfatto il Maestro Iuliano: «Ottima prestazione, stiamo lavorando bene. Ringrazio, come sempre, le famiglie che permettono agli atleti di partecipare a queste trasferte e ci sostengono con la loro presenza».

Intanto è quasi tutto pronto per la seconda edizione “Tkd Christmas Event”, manifestazione sportiva ideata e organizzata dal Maestro Iuliano per promuovere il taekwondo in qualità di delegato provinciale Fita, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Grottolella. Uno stage di combattimenti che si terrà domenica 16 dicembre presso il Palazzetto dello Sport del comune irpino e che vedrà la partecipazione di 26 società campane per un totale di oltre 200 atleti.