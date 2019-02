Sport Sport Minori Taekwondo, buona prestazione degli atleti irpini dell’Asd Avellino ai campionati interregionali 19 febbraio 2019

Ottima prestazione per Asd Taekwondo Avellino protagonista, domenica 17, del Campionato Interregionale Campania. Sei gli atleti scelti dal maestro Alfonso Iuliano a rappresentare la società biancoverde in un campionato ad alto livello tecnico valevole come selezione per la squadra regionale Campania.

A dare il via alla gara le categorie “cadetti A” ottimamente rappresentate da due giovani talenti della società irpina. Franco Picariello che ottiene un Argento nella categoria “CadettoA-45 rosso/nera” superando, con estrema disinvoltura, quarti e semifinale e cedendo, solo per pochi punti, in finale.

Bronzo invece per Gerardo Maffeo “Cadetto A -49 rosso/nera”. Un ottimo risultato sopraggiunto dopo un lungo periodo di infortunio che ha allontanato dal tatami il giovane atleta irpino. Nonostante la carente forma fisica, è riuscito a conquistare l’ingresso in semifinale con estrema determinazione.

Eccellenti risultati anche nelle categorie Juniores cinture nere.

Oro per Lucio Ceruso per la “Juniores -55 cintura nera”. Il ragazzo ha affrontato con assoluta fermezza tre incontri sovrastando avversari di ottima levatura e conquistando così il gradino più alto del podio. Una medaglia che va ad arricchire l’ottimo palmares dell’atleta biancoverde, confermandosi uno dei più temuti della categoria.

Solo bronzo per Alessio Guerriero nella categoria “Juniores -59 cintura nera”. La sua esperienza sul tatami e la sua tenacia nel combattimento lo rendono uno degli atleti di punta della società. Domenica, purtroppo, dopo aver vinto con semplicità il primo incontro, l’atleta irpino si è arreso in semifinale a causa di un arbitraggio molto dubbio.

Purtroppo, nessuna medaglia per gli atleti rappresentanti le categorie Senior: Grazia Moccia “nera -57” e Gaetano Zaccaria “nera -58”. Tuttavia il coraggio dimostrato e l’ottima prestazione rende fiero di loro il Maestro Iuliano che li invita a non demoralizzarsi ma a continuare ad allenarsi con grinta e passione, per il raggiungimento di risultati futuri.

“Sono più che soddisfatto dei miei allievi – afferma Iuliano – continueremo a lavorare duramente per trovare la condizione fisica migliore, portarsi a casa una medaglia ormai non e da tutti, ogni competizione presenta in essa un alto livello tecnico e conquistare il podio diventa sempre più arduo, ma carattere, passione e voglia di vincere, sarà la nostra forza. Intanto vanno i miei complimenti a Ceruso Lucio e Franco Picariello che con questo risultato saranno parte integrante della squadra Campania per la Dream Cup”.