Sport Taekwondo Avellino, quattro ori e una coppa ai Campionati Interregionali Campania 22 ottobre 2019

Ottima prestazione per gli atleti dell’Asd Taekwondo Avellino ai campionati interregionali Campania tenutisi a San Giorgio a Cremano sabato 19 e domenica 20 ottobre.

La società biancoverde, guidata dal maestro Alfonso Iuliano affiancato dall’istruttore Aniello Iuliano, porta a casa 4 medaglie d’oro e 2 di bronzo nella prima uscita stagionale, aggiudicandosi il secondo posto nella classifica societaria.

Paolo Gaeta (junior verde/blu -73) e Vincenzo Giaquinto (senior rossa +87) conquistano entrambi l’oro, surclassando tecnicamente i rispettivi avversari in finale.

Valeria Napodano (senior verde/blu) si aggiudica il terzo oro di giornata. Sebbene costretta a gareggiare in una categoria superiore, la giovane atleta irpina riesce comunque ad imporsi sulle avversarie sia in semifinale, vinta per ko, sia in finale.

Oro, infine, per Gennaro Rago (junior gialla -68) che, alla sua prima esperienza di gara, riesce a prevalere sull’antagonista nonostante l’emozione del momento.

Bronzo per Andrea Della Sala (junior rosse -63) e Giovanni Mignone (senior nere -74 ). La gara per loro termina, purtroppo, in semifinale, non senza qualche rimpianto. L’appuntamento con il gradino più alto del podio è solo rimandato per questi due atleti, cosi come per Mattia Argenio (junior rosse -51) e Francesco Saverio Prota (junior rossa) che, nonostante l’impegno e la grinta messe in mostra durante la competizione, tornano a casa senza medaglie. Questi ultimi risultati non impensieriscono i maestri della Taekwondo Avellino, fortemente convinti delle capacità dei loro atleti.

“I miei ragazzi che non deludono mai le aspettative”, afferma il maestro Iulano. “Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una delle società più competitive in Campania, riuscendo a portare a casa ben quattro ori e una splendida coppa come seconda società nella classifica generale. Ora testa ai prossimi appuntamenti che ci vedono coinvolti, l’interregionale Abruzzo agli inizi di novembre e i campionati italiani cinture rosse nel mese di dicembre. Sono certo che i miei atleti sapranno farsi valere”.