Avellino Calcio Taccone, il triangolo no: l’Avellino sfiderà la Roma a Frosinone 29 giugno 2018

di Claudio De Vito – Dopo l’annuncio tinto di giallo fatto ieri da Walter Taccone a proposito di un triangolare che avrebbe visto l’Avellino affrontare Roma e Frosinone, l’ipotesi più quotata sin da subito è stata un’amichevole con la sola Roma. Una roba comunque non da poco visto che i lupi potranno rivivere per una sera i fasti di un tempo contro i giallorossi allenati da Eusebio Di Francesco.

L’appuntamento è per il 20 luglio al “Benito Stirpe” di Frosinone senza i ciociari a fare gli onori di casa per via del Tour Canada che scatterà il 16 luglio e si concluderà l’1 agosto. L’orario, ancora non ufficializzato, dovrebbe essere fissato alle 18.30. La Roma finora ha in calendario test estivi di un certo fascino internazionale contro Tottenham, Barcellona e Real Madrid tra fine luglio e inizio agosto, e a breve inserirà anche l’Avellino nel suo cammino pre-campionato.

Questa volta senza annullamenti e rinvii. L’Avellino pertanto evaderà dal ritiro di Ariano Irpino per sfidare Daniele De Rossi e compagni. Una vetrina con finestra sui ricordi per i tifosi biancoverdi, un assaggio di A per i loro amici frusinati che potranno seguire la preparazione estiva degli uomini di Moreno Longo soltanto a distanza. Taccone, il triangolo no ma l’Avellino si presenterà al cospetto di una big del calcio italiano come la Roma.