Sviluppo e infrastrutture, Confindustria Avellino si confronta con il Ministro De Micheli. Venerdì prossimo, è in programma presso il campo sportivo di Grottaminarda, alle 14, l’iniziativa “Una Terra, un sogno”. Si tatta, come detto, di un confronto sulle infrastrutture che cambieranno il profilo della Valle Ufita, prima fra tutte la linea ferroviaria dell’Alta Capacità e dell’Alta Velocità con la realizzazione della Stazione Hirpinia in località Santa Sofia.

All’evento della Confederazione Industriale Irpina guidata da Giuseppe Bruno saranno presenti Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana SpA nonché Commissario Straordinario Napoli-Bari, Nicola Meistro, Dirigente Gruppo Salini Impregilo SpA, Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.

«Confindustria Avellino – dichiara il Presidente Bruno – vuole avviare un ragionamento su un concreto progetto di sviluppo che coinvolga enti, imprese e cittadini per superare insieme i singoli perimetri politici e poter guardare alla Valle Ufita come una grande occasione per metterci al pari coi tempi moderni. Abbiamo il privilegio di ospitare la stazione Hirpinia e una linea ferroviaria di Alta Velocità ed Alta Capacità che contemplerà non solo gli spostamenti dell’utenza ma anche lo snodo delle merci. Dobbiamo farci trovare pronti».