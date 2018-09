Cronaca Primo Piano Sversamento illecito di rifiuti e truffa ai danni dello Stato: denunciate tre persone 16 settembre 2018

Smaltimento illecito di rifiuti, falsità in atti, truffa ai danni dello Stato e Frode nelle pubbliche forniture: denunciate tre persone.

A conclusione di attività condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino, sono state deferite alla competente Autorità Giudiziaria.

Al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a un’impresa edile di Sant’Angelo a Scala, a vario titolo ed in concorso tra loro, si sono resi responsabili dei reati di smaltimento illecito di rifiuti, falsità in atti, truffa ai danni dello Stato e Frode nelle pubbliche forniture.

In particolare, i carabinieri hanno accertato che, mediante artifici e raggiri, consistenti nella falsa contabilizzazione di opere mai realizzate, relativamente ai lavori pubblici di messa in sicurezza del costone roccioso incombente sulla strada, è stato attestato falsamente un “trasporto a rifiuto in discarica”, per un importo non dovuto pari a circa 45mila euro, pagati con fondi pubblici erogati da parte della Regione Campania, configurando di fatto anche uno smaltimento illecito di rifiuti speciali in luogo ignoto.

L’area oggetto d’intervento risulta ricadere all’intero del Sito di Interesse Comunitario “Dorsale dei Monti del Partenio” nonché nel “Parco Regionale del Partenio”.