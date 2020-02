Suzuki S-Cross e Vitara Hybrid, porte aperte sabato 8 e domenica 9 febbraio

Suzuki terrà aperti i concessionari italiani nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio per il porte aperte che permetterà di conoscere da vicino l’intera gamma Hybrid di Suzuki, appena arricchita dall’arrivo delle nuove versioni ibride di Vitara e S-Cross, che vanno ad affiancare le già presenti Ignis Hybrid e Swift Hybrid.

L’appuntamento in Irpinia e Sannio e al Concessionario Ufficiale Suzuki Cardillo Srl a Monteforte Irpino in località Alvanella e a C.da Piano Morra snc Benevento. Il porte aperte della casa giapponese avviene al termine di una settimana particolarmente intensa , dato che Suzuki è stata scelta come auto ufficiale del Festival di Sanremo 2020, con i modelli della gamma Hybrid che saranno esposti in questi giorni della kermesse canora nei luoghi strategici della città ligure, dal Forte di Santa Tecla a Casa Sanremo, passando idealmente per il Teatro Ariston.

ECCO NEI DETTAGLI GLI ULTIMI DUE MODELLI:

Suzuki S-CROSS HYBRID – Con S-CROSS HYBRID, il SUV Suzuki si è ampliato nel carattere, nell’equipaggiamento e nelle prestazioni, per confermare il suo ruolo di ammiraglia nella gamma di Hamamatsu ed eccellenza nel settore delle crossover compatte. Un look che rivela voglia d‘avventura: S-CROSS HYBRID è audace e sicura di sé con il caratteristico design che distingue il SUV top di gamma Suzuki: una mascherina frontale dal look imponente, forme audaci e allestimenti interni di qualità superiore. Con i suoi 4,30 metri di lunghezza, S-CROSS HYBRID è la scelta giusta per chi cerca un’auto caratterizzata dalla proverbiale affidabilità Suzuki, ottimi consumi, alta qualità di guida, nel massimo del comfort e della sicurezza anche grazie alla celebre trazione integrale 4×4 ALLGRIP. S-CROSS HYBRID vanta un’eccezionale qualità della vita a bordo grazie ai suoi 430 cm di lunghezza, ottimamente sfruttati negli interni, spaziosi e pratici. A questo si aggiunge una dotazione di bordo ricca fin dall’allestimento COOL. Ma è un’auto anche sicura e confortevole. Un’unità ibrida compatta ed efficiente, con quattro modalità di guida con la tecnologia 4×4 ALLGRIP

Suzuki VITARA HYBRID – La linea sportiva ed elegante, motorizzazione BOOSTERJET ad alta efficienza, l’opzionale trazione integrale 4×4 ALLGRIP Select e un equipaggiamento che include tutti i principali sistemi di guida autonoma di livello 2: Suzuki VITARA HYBRID ha tutto per restare ancora a lungo il punto di riferimento di quel segmento dei SUV compatti che la prima generazione seppe creare nel lontano 1988. Proprio allo spirito autentico e libero di quell’antenata si ispira la generazione attuale, in cui l’indomita anima off-road si fonde con un’indole urbana. Oggi VITARA HYBRID alza l’asticella della categoria con un mix unico di stile, prestazioni e versatilità e s’inserisce nel segmento più competitivo del mercato, quello dei B-SUV. L’estetica è una delle principali motivazioni d’acquisto sul mercato automobilistico italiano e VITARA HYBRID ha i tratti e il carisma per conquistare un vasto pubblico, senza distinzioni di età o di genere. Le sue linee muscolose si sono recentemente impreziosite di dettagli raffinati, come la mascherina con cinque listelli cromati e le luci posteriori a LED con effetto 3D.