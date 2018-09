Attualità “Suoni dal cuore”, concerto per l’Africa al Teatro Gesualdo 11 settembre 2018

“Suoni dal cuore”, il concerto solidale con effetti collaterali si terrà venerdì 28 settembre alle 20.30 presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

L’incasso della serata, che sarà presentata da Luca Abete, sarà interamente devoluto all’Associazione Totalife, Associazione avellinese che opera in Kenya grazie ad un’unità mobile ospedaliera, donata da Totalife alla Croce Rossa del Kenya, che fornisce cure e assistenza alle persone che vivono nei villaggi lontani dai centri più attrezzati quali Malindi e Nairobi.

Il progetto solidale portato innanzi dall’Ordine dei Commercialisti di Avellino consentirà l’allestimento interno della “Mobile clinic” con l’acquisto delle attrezzature mediche e, al tempo stesso, la formazione del personale medico africano per il corretto utilizzo della stessa unità affidata alla K.R.C.S.(Croce Rossa del Kenya).

L’unità mobile di assistenza di Totalife risulta essere uno strumento particolarmente efficace in queste zone sporadicamente popolate, in quanto può fornire assistenza in un raggio di ben 400 chilometri.

Tale progetto, infatti, ha portato fino ad oggi alla guarigione di più di 6000 persone, per la maggior parte bambini, e mira alla cura e prevenzione di patologie quali la tungiasi (infestazione causata dalla penetrazione nella cute della pulce Tunga Penetrans), ma non solo.

Il Presidente di Totalife, Roberto Godas evidenzia come lo Strumento della “Clinica Mobile” si è rivelato particolarmente efficace a seguito dell’alluvione che, nel maggio scorso, ha interessato il sud ovest del Kenya e ha visto oltre 250.000 sfollati.

L’alluvione ha reso inagibili anche i dispensari pubblici coordinati dal Ministero della salute così la Mobile Clinic di TotaLife era l’unico presidio medico che ha assistito e curato la popolazione, anche grazie al supporto e l’affidabilità della Croce Rossa del Kenya.

Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Francesco Tedesco ricorda come “L’Ordine dei Commercialisti di Avellino ha voluto e vuole sostenere cause benefiche. Da quest’anno, infatti, l’Ordine ha sottoscritto un accordo con TotaLife Onlus con il fine di aiutare e sostenere l’Associazione in varie campagne di raccolta fondi che serviranno per assistere le popolazioni del Kenya, ma soprattutto per equipaggiare la Clinica Mobile e formare il personale infermieristico locale in modo da garantire aiuti sempre più efficaci e celeri. Siamo orgogliosi e fieri di poter aiutare un’Associazione con finalità così elevate”.

In prima anche l’Oncologo Cesare Gridelli e l’anatomopatologo Giovanni De Chiara, membri degli “Effetti Collaterali”, band composta per lo più da medici che, stando vicino a chi soffre, hanno sentito l’esigenza di “inventare” qualcosa per fare beneficenza e aiutare così chi ha bisogno. “Questo è già il terzo concerto che facciamo per TotaLife, precisa De Chiara – e siamo lieti di poter aiutare nuovamente l’Associazione, soprattutto ora che l’incasso sarà devoluto per fini così importanti e soprattutto vicini alla nostra professione”.