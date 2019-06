Primo Piano Provincia Summonte tra arte e gastronomia per la notte romantica dei Borghi più belli d’Italia 14 giugno 2019

Appuntamento per il prossimo 22 giugno a Summonte dove si svolgerà la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa è promossa ed organizzata dal Comune di Summonte, in collaborazione con il Club I Borghi più belli d’Italia e la Pro Loco di Summonte. Grazie al sindaco Pasquale Giuditta, il borgo di Summonte apre l’estate con un evento romantico tra ottima gastronomia locale, magiche atmosfere, lanterne, luci, cuori e musica dal vivo.

Si parte alle 18 con ScopriAMO Summonte. La sala consiliare del Municipio, sito in via Borgonuovo 45, ospiterà la presentazione dell’App InstanEat, applicazione efficace ed innovativa per la promozione del territorio. L’App è stata realizzata dalla Analist Group di Antonio Iannunzzi. Proprio grazie all’intuizione di Iannuzzi, sarà possibile apprezzare questa straordinaria applicazione che offrirà un valido ed intuitivo supporto ai turisti che visitano Summonte.

La giornata proseguirà con il convegno “L’estetica e la bellezza del Borgo” con la partecipazione di Luca Cantore D’Amore e la presentazione del suo saggio “L’Estetica del Decanter”. Cantore, tre lauree (Architettura, Design di Interni, Storia dell’Arte) e un romanzo all’attivo, “L’estetica del decanter” edizioni Il Papavero, recensito da Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio ed altri nomi di rilievo, è personalità poliedrica in grado di unire i temi portanti dell’evento: la territorialità, l’estetica, la bellezza, il patrimonio culturale, l’arte, l’architettura, tutto ciò su cui si regge o meglio si potrebbe reggere l’Italia. Temi antichi, ma che oggi più che mai, anche grazie a queste iniziative, risorgono.

Alle 20.30 tutti al borgo per partecipare a CeniAMO insieme a lume di candela. Lungo via Borgonuovo si potranno degustare le specialità gastronomiche locali comodamente seduti lungo i tavoli predisposti ad hoc per l’occasione o passeggiando lungo le vie del borgo. Il tutto sarà accompagnato da piacevoli intrattenimenti musicali.

Alle 23.30 spazio a PasseggiAMO al Castello con brindisi romantico sotto le stelle, degustazione del tortino dal cuore caldo e sorbetto. La giornata si chiuderà con un momento Mozzafiato: bacio della Mezzanotte e lancio di lanterne e palloncini nella suggestiva cornice del Complesso Castellare.

“Credo che il nostro territorio vada sponsorizzato attraverso queste iniziative”, ha spiegato il primo cittadino di Summonte. “Sono convito che queste iniziative siano importanti e significative per la promozione dei nostri Borghi. La notte romantica che si svolgerà a Summonte si inserisce in un cartellone nazionale che coinvolge i Borghi più belli d’Italia. Ciò permette di promuovere il nostro paese, la nostra gastronomia, il nostro ambiente e il nostro patrimonio storico culturale e allo stesso tempo permette di creare importanti momenti di socializzazione per la comunità. Vi aspettiamo tutti per trascorrere una notte romantica a Summonte”.

La Notte Romantica, evento nazionale organizzato dall’Associazione che lo scorso anno ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa un milione di visitatori, in soli tre anni si è rivelato uno degli eventi più interessanti nel panorama delle manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese.

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti i Borghi saranno illuminati a lume di candela e offriranno un ricchissimo programma di manifestazioni, iniziative ed eventi: attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, mostre, concorsi vari e tanto altro, l’amore e il romanticismo saranno rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi. Due i momenti caratterizzanti e unificanti: la degustazione nei ristoranti del dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione dallo chef stellato Donato Episcopo di Follina (TV), e l’ormai tanto atteso bacio di mezzanotte, coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini, a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative. Il format dell’evento: