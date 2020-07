Provincia Summonte oltre il Covid, torna Sentieri Mediterranei 30 Luglio 2020

Tutto pronto a Summonte per la 21esima edizione del festival “Sentieri

Mediterranei”, uno dei principali appuntamenti dell’estate campana. “Il buon

vivere in uno dei borghi più belli d’Italia”, così il sindaco Pasquale Giuditta

annuncia l’avvio della kermesse. Il primo cittadino è anche l’ideatore e il

coordinatore della rassegna.

“Anche quest’anno si rinnova il tradizione appuntamento con ‘Sentieri

Mediterranei’ – parla ancora il primo cittadino – ovviamente abbiamo messo in

campo modelli organizzativi e proposte artistiche in linea con i protocolli di

sicurezza anti contagio. L’idea di fondo resta la stessa: animare lo splendido

borgo grazie alla presenza di artisti di caratura internazionale valorizzando

innanzitutto le bellezze paesaggistiche e architettoniche che fanno di

Summonte una delle realtà regionali con eccellenti standard di qualità della

vita. Lo dimostra il numero sempre crescente di turisti e visitatori”.

Si precisa che tutti gli spettacoli sono organizzati nel pieno

rispetto del protocollo di sicurezza “Anti-diffusione Sars-Cov-2

spettacoli del vivo”, il quale prevede un singolo evento in sede

fissa.

Si parte domani, venerdì 31 luglio 2020, con l’escursione a cura

dell’associazione Irpinia Trekking presso l’area protetta “Summone-Campo San

Giovanni” nel cuore del Parco regionale del Partenio. Appuntamento alle ore 9

presso l’Info-point del comune (0825.691191).

Nel pomeriggio, invece, alle ore 17 le visite guidate e con intrattenimento nel

suggestivo borgo irpino con tappe presso la torre Angioina (Complesso

Castellare e Museo Civico di Interesse regionale) e la Chiesa Madre San Nicola

di Bari. Il clou in serata. Alle 21 in piazza Alessio De Vito il concerto di

Noreda Graves, una delle voci soul più apprezzate d’America (maggiori info

nella scheda artista proposta nella mail).

Ricco e nutrito il programma della kermesse: in calendario appuntamenti fino

al 5 settembre. I dettagli nel file contenente il cartellone degli eventi.

L’intero impianto di iniziative è stato organizzato dal comune di Summonte.

Hanno collaborato le associazioni: “Senzatempo” (presieduta da Luciano

Moscati), “Irpinia Trekking”, “Per un pugno di dadi”, “Associazione Dama” e la casa editrice “Il Papavero”.

FESTIVAL SENNTIERI MEDITERRANEI-IL PROGRAMMA

VENERDI’ 31 LUGLIO 2020

Ore 9.00 Escursione Summonte-Campo San Giovanni (Area Protetta del Parco Regionale del Partenio) a

cura di Irpinia Trekking (ritrovo presso Info-point)

Dalle ore 17.00 Torre Angioina

Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e

alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

Piazza Alessio De Vito

ore 21.00 NOREDA GRAVES & HER BAND (USA)

in concerto

DOMENICA 2 AGOSTO 2020

Ore 9.00 Escursione da Summonte al Santuario di Montevergine a cura di Irpinia Trekking (ritrovo presso

Info-point)

Dalle ore 17.00 Torre Angioina

Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e

alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

Location Arco San Nicola

ore 21.00 FIORENZA CALOGERO (ITALIA) in “NapulAnnùra”

in concerto

SABATO 8 AGOSTO 2020

Dalle ore 17.00 Torre Angioina

Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e

alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

Ore 21.00

Location Arco San Nicola

ore 22.00 Omar SOSA e Ernesttico (Ernesto Rodriguez Guzmàn)

“Bi-black” CUBA

in concerto

Venerdì 14 AGOSTO 2020

Ore 9.00 Escursione da Summonte all’eremo di San Silvestro cura di Irpinia Trekking (ritrovo presso Info-

point)

Dalle ore 17.00 Torre Angioina

Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e

alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

Location Percorso Ambientale Summonte-Campo San Giovanni

ore 21.00 EMIAN PAGAN FOLK (Italia)

in concerto

SABATO 22 AGOSTO 2020

Dalle ore 17.00 Torre Angioina

Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e

alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

Location Piazza Matarazzo

ore 21.00 MICOL Arpa Rock (Italia)

in concerto

SABATO 29 AGOSTO 2020

Dalle ore 17.00 Torre Angioina

Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e

alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

Location Arco San Nicola

ore 21.00 Franca MASU (Italia) in “Sentimento”

in concerto

5 SETTEMBRE

Ore 9.00 Escursione da Summonte alla vetta del Monte Vallatrone cura di Irpinia Trekking (ritrovo presso

Info-point)

Dalle ore 17.00 Torre Angioina

Visite guidate e intrattenimento al Complesso Castellare e il Museo Civico di Interesse regionale, al borgo e

alla Chiesa Madre San Nicola di Bari

Location Piazza Alessio De Vito

ore 21.00 TOSCA (Italia) “Direzione Morabeza”

in concerto

Ideatore e coordinatore dott. Pasquale Giuditta

L’evento è organizzato dal Comune di Summonte (Av) ed Intervento co-finanziato dal POC Campania

2014/2020 Regione Campania Linea Strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la

cultura” programma di eventi per la promozione turistica della Campania in collaborazione con

l’Associazione I Senzatempo presieduta da Luciano Moscati, Associazione Puck Teatré, Irpinia Trekking,

Per un pugno di dadi, Associazione Dama, casa Editrice Il Papavero.

Curatore Scientifico dott.ssa Fabrizia Barbarisi