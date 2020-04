Summonte, l’associazione “Sagra della castagna” regala 200 tute protettive al Moscati

Alpi – #uniticelafaremo. Con questo hastag, l’associazione “La sagra della castagna di Summonte”, presieduta da Angelo Maccario, ha lanciato una serie di iniziative in questo periodo di emergenza coronavirus. Grazie al contributo di alcuni sostenitori, l’associazione ha acquistato e donato a tutta la comunità di Summonte 1.000 mascherine di protezione individuale acquistate presso un rivenditore autorizzato (conformi per legge), composte da un doppio strato in cotone 100% idrorepellente, lavabili in lavatrice e quindi riutilizzabili.

Inoltre, l’associazione ha donato anche 200 tute protettive all’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino “in segno di ringraziamento e sostegno a tutto il personale che sta operando in questo periodo di particolare difficoltà per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso”.