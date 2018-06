L’estate è alle porte ma il basket non si ferma! Ha inizio domani, sabato 16 giugno, la tappa avellinese del torneo nazionale 3×3 targato UISP. Il “Summerbasket UISP Avellino” in collaborazione con il III Memorial “Lello” Giannattasio, organizzato dai ragazzi del Centro Storico Basket Avellino e dal Forum dei Giovani, durerà due giorni (sabato 16 e domenica 17 giugno) e prevedrà due categorie: Under e Over 18. Ogni squadra dovrà essere composta da 3 giocatori più 1 riserva, con la possibilità di comporre squadre miste (ragazzi e ragazze insieme). A causa delle avverse condizioni meteo previste per questo week-end, la location del torneo potrebbe spostarsi dal Campo Coni di Avellino alla palestra del plesso scolastico “Geometra-Manlio Rossi Doria”, sito in via Morelli e Silvati.

In palio per la categoria over c’è l’accesso alla fase finale del torneo 3×3 a Pesaro, mentre per gli under tanti premi targati “Sportizzare”, lo store ufficiale della Sidigas Scandone Avellino, sito presso il Centro Commerciale Movieplex di Mercogliano. In aggiunta, il three-point contest e tante altre gare con premi palio per due pomeriggi di divertimento assicurato!

“Mio padre Raffaele” – dichiara il figlio – “da tutti conosciuto come ‘Lello’, ha amato con tutto se stesso questo sport e lo ha promosso fra i giovani, nei quali riponeva sempre grandi aspettative allenando la prima squadra e poi le giovanili della Scandone Avellino e tifando con tutto il suo grande cuore per i colori bianco verdi. Con questo torneo, che per tutti rappresenta la libertà di un pallone tra le mani con gli amici di sempre e quella maledetta retina da infilare, voglio ricordare un grande uomo di vita e di sport, che ha sempre e solo ragionato col cuore. Se lui ed i suoi compagni non avessero osato fare ciò che poi hanno fatto, chissà se oggi ad Avellino il movimento cestistico che si è creato ci sarebbe.

Bisogna sempre avere la forza di osare per non avere rimpianti! Chiunque tu sia: palla in mano, distanza 6,75, tre… due… uno… BOOM!”

Cosa aspetti? Iscrivi la tua squadra compilando il form al seguente link: https://goo.gl/AG3551