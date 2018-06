Attualità Sulla panchina rossa del Moscati la frase degli studenti del “Regina Margherita” 13 giugno 2018

“Anche King Kong rispettava le donne”: questa frase, elaborata dagli studenti undicenni della classe prima, sezione C, dell’Istituto Comprensivo “Regina Margherita-Leonardo da Vinci” di Avellino, sarà riportata sulla panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, collocata all’ingresso dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”. I giovani allievi della I C sono risultati infatti vincitori del concorso di idee “Una frase per la panchina rossa dell’ospedale”, destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado cittadine.

La cerimonia di premiazione si terrà dopodomani, venerdì 15 giugno, alle ore 8,30, alla Città ospedaliera. All’evento parteciperanno tutti gli alunni della classe risultata vincitrice del concorso, nonché il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosa Grano, e il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Regina Margherita-Leonardo da Vinci”, Giustina Monteforte. La frase con il nome degli autori sarà scritta sulla panchina dal calligrafo Andrea Russo e rappresenterà il simbolico premio per gli allievi che l’hanno ideata. Poiché anche l’elaborato “La violenza è il rifugio di chi non sa amare” dell’alunna Giovanna Maria Chiara Iandolo, frequentante la classe III C dello stesso Istituto Comprensivo, ha ricevuto il plauso della commissione costituita per individuare il vincitore del concorso di idee, si è deciso di premiare pure la giovane Iandolo, la cui frase è stata riportata su tutte le pagine del programma e sulle locandine relative alla cerimonia di premiazione. Cerimonia che sarà occasione anche per un momento di riflessione sui temi del femminicidio e della violenza sulle donne con il Presidente del Consiglio della Regione Campania, Rosa D’Amelio, il Direttore Generale dell’Azienda “Moscati”, Angelo Percopo, e il Direttore Sanitario, Maria Concetta Conte.