Provincia Sud Motor Expo, l’Associazione Guida la Tua Vita contro l’Amministrazione di Ariano 16 agosto 2019

Si riporta la nota dell’Associazione Guida la Tua Vita Onlus, organizzatrice del Sud Motor Expo ad Ariano.

Ad un mese esatto dall’apertura dei cancelli del Sud Motor Expo di cui si fa carico l’associazione “Guida la Tua Vita” Onlus, l’amministrazione comunale di Ariano è ancora assente. “L’esecutivo comunale non ci ha inseriti nel programma dell’estate arianese – spiega Alberto Scaperrotta, presidente della Onlus -, non che la cosa ci interessi più di tanto, ma interpretiamo il gesto come un segnale esplicito di disattenzione verso una manifestazione che porta gente ad Ariano e, sopratutto, è tesa alla prevenzione degli incidenti stradali ed alla diffusione della cultura della guida sicura. In più siamo gli unici che stanno tentando di rilanciare la struttura fieristica della Comunità Montana dell’Ufita.

Speriamo che l’amministrazione Franza condivida la linea già delineata dalla scorsa amministrazione con deliberati a favore della prevenzione dell’uso di alcool e droghe quando ci si mette alla giuda di autoveicoli e motoveicoli. Ad ora non abbiamo avuto nessun segnale in proposito. D’altra parte la nostra associazione non è ascrivibile a quelle che compaiono una volta all’anno per racimolare qualche fondo o qualche contributo e poi spariscono – conclude Scaperrotta -. Noi siamo presenti sul territorio tutto l’anno con iniziative e manifestazioni”.