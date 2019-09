Avellino Strutture sportive comunali, la settimana prossima si procede con le assegazioni. “Nessuna società morosa” 10 settembre 2019

Alpi – Sembra destinato a concludersi positivamente il “rompicapo” dell’assegnazione delle strutture sportive comunali ad Avellino. Giuseppe Giacobbe, assessore allo Sport del Comune, incontrato questa mattina, si dice abbastanza ottimista e pronto a procedere all’assegnazione alle società che ne hanno diritto già la settimana prossima. Una situazione che, ogni anno, è abbastanza complessa, soprattutto in questo periodo dell’anno, visto che sono tante le società sportive avellinesi che hanno diritto ad usufruire degli spazi. Anche lo screening sui pagamenti delle stesse società sportive al Comune sembra in via di completamento. A detta dell’assessore, infatti, non ci sarebbero società morose. L’unica in “rosso” quest’anno non avrebbe fatto nessuna richiesta di assegnazione di palestra.