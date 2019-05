Cronaca In Evidenza Primo Piano Stroncato da un malore alla guida di un camion, traffico in tilt nella galleria di Monteforte 27 maggio 2019

Stroncato da un malore alla guida di un camion, traffico in tilt sotto la galleria di Monteforte. Vigili del fuoco e polizia stradale in azione lungo l’autostrada A16 in direzione Napoli. L’uomo ha molto probabilmente accusato un malore che lo avrebbe costretto ad una brusca frenata, con il camion finito di traverso lungo la carreggiata.

La manovra dell’uomo avrebbe in ogni caso evitato conseguenze peggiori, in quanto il mezzo stava per imboccare una tratta in discesa.

Sul posto anche il nucleo NBCR dei caschi rossi coordinato dal neocomandante Luca Ponticelli. In un primo momento si era infatti ipotizzato che il camion potesse trasportare sostanze pericolose. In questo senso si sta procedendo con delle ulteriori verifiche. Per il momento sembrerebbe che il mezzo trasportasse solo olii esausti.

Corsia verso Napoli bloccata e disagi per gli automobilisti in transito, ma al momento non si registrano altri incidenti.

