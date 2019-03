Cronaca Stretta dei caschi bianchi in città: fermato ucraino con precedenti giudiziari 6 marzo 2019

Attività intensa per le pattuglie della Polizia Municipale di Avellino, coordinate dal Colonnello Michele Arvonio, che in questa settimana ha voluto intensificare i controlli in città.

Oltre all’accertamento di varie violazioni di routine, gli agenti hanno provveduto al sequestro di un motociclo e di quattro autovetture in quanto sprovviste di assicurazione, al fermo amministrativo di un autocarro e alla sospensione dalla circolazione di un’autovettura.

Inoltre nell’ambito dei servizi di sicurezza nei parchi della città, gli agenti hanno provveduto a fermare e identificare un cittadino ucraino di anni 31 che si aggirava nel parco di Piazza Kennedy.

L’uomo, privo di documenti, ha dichiarato le proprie generalità e dai primi controlli è risultato positivo per precedenti giudiziari per diversi furti e rapine. A suo carico anche un provvedimento di espulsione risalente al 2016, emesso dalla Prefettura di Avellino, ma il Centro di Permanenza e di identificazione per rimpatrio di Potenza, competente per il territorio, non aveva capienza. Sono in corso ancora ulteriori indagini.