Provincia Strappati i manifesti contro l’amministrazione, protesta la minoranza 18 giugno 2018

Manifesti strappati, protesta il gruppo “SiAmo Pratola Serra”. “Per l’ennesima volta i manifesti che riportavano opinioni e considerazioni dell’opposizione consiliare sono stati strappati. A poche ore dall’affissione i soliti “ignoti” incivili hanno letteralmente sfigurato i manifesti al centro del Paese per impedire ai cittadini di leggere le nostre considerazioni sulle questioni amministrative:

La minoranza parla di “un atto vile ed intollerabile che, per l’ennesima volta, denota il clima di tensione che vive questa comunità. Solo poche settimane fa furono fatte recapitare delle lettere anonime ad esponenti del gruppo consiliare di minoranza e ad alcuni simpatizzanti. Nelle prossime ore provvederemo ad informare le autorità competenti di quanto accaduto”.

Decisamente negativo, per il gruppo consiliare, il primo anno di attività della nuova compagine amministrativa “che, occupata esclusivamente alla danza delle poltrone e degli incarichi dirigenziali, consegna un paese peggiore sotto tutti i punti di vista”.

Si parte dal capitolo videosorveglianza. “Durante la campagna elettorale il candidato sindaco, Emanuele Aufiero, annunciava l’inizio dei lavori per giugno 2017; poi, in consiglio comunale, affermò che per problemi burocratici sarebbero iniziati a settembre 2017, alla fine, la realizzazione della Videosorveglianza, venne rinviata al 2018 annunciando fondi provenienti dallo Stato. Il progetto è stato bocciato e tutti sapevano che sarebbe finita così”.

Critiche anche sulla rotonda alla frazione Serra. “Sembrava imminente l’inizio dei lavori, ma a distanza di una anno ancora niente. Ma siamo fiduciosi, visto che i lavori sono stati appaltati. La speranza è che non si faccia la fine dei marciapiedi in Via Calvario, dove la gara espletata oltre 40 mila euro furono dirottati altrove”.

“Hanno comprato una struttura, che assomiglia vagamente a una scuola, spendendo circa 800mila euro di soldi dei cittadini. La scorsa settimana abbiamo pagato altri 24mila euro, per “uso improprio e non corretto dei condizionatori nei mesi invernali”. Inoltre – si chiede ancora l’opposizione – quando verranno completati i lavori all’istituto scolastico di Via Carmine Marano? Gli annunci sono che a settembre 2018 tutto sarà concluso”.

“Ma di una cosa possiamo andar fieri, l’appuntamento con i grandi concerti non è venuto meno. Il 2017 annovera forse la migliore kermesse di eventi annunciati prima ancora delle elezioni. E oggi siamo a rendicontare anche questo, perché anche le dichiarazioni sui finanziamenti provenienti dagli sponsor e dalla Regione Campania. Gli unici a pagare sono i cittadini del Comune di Pratola Serra.

“Il bilancio 2017 è stato chiuso con ingenti debiti. Siamo in attesa di conoscere la verità su molti dei crediti riportati nel bilancio, ma ad oggi non abbiamo avuto il piacere di ricevere una sola spiegazione dai Responsabili Finanziari che si sono avvicendati. Ma una spiegazione dovrà essere data perché bisogna dar conto di ogni singolo euro speso”.