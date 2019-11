Provincia Strade provinciali, nuovi interventi di miglioramento e messa in sicurezza 1 novembre 2019

Strade provinciali, nuovi interventi di miglioramento e messa in sicurezza. Rifacimento dell’asfalto e del sottofondo stradale per oltre un chilometro nell’abitato della frazione Dentecane di Pietradefusi della Sp 243. Opere per circa tre chilometri, invece, lungo la Strada provinciale 20 che collega le ex SS 88 e 374. Sempre in zona, sono stati interessati 3,2 chilometri complessivamente della ex SS 374 nei territori dei comuni di Pietrastornina e Sant’Angelo a Scala. Interventi anche in Valle Caudina. In questo caso, sono stati eseguiti lavori nelle zone di maggiore criticità della Sp2 a Roccabascerana per un chilometro e duecento metri.

Nei prossimi giorni operai in azione sulla Strada provinciale 164 tra la zona di Tropeani e l’area del cimitero di Grottolella per circa un chilometro. “Stiamo cercando di migliorare la viabilità sui 1.600 chilometri di strade di nostra competenza – spiega il presidente della Provincia, Domenico Biancardi – Sono previsti ancora diversi interventi sull’intera rete. Lavori inseriti nella programmazione 2018 e in quella 2019. Un investimento cospicuo, ma necessario per garantire la sicurezza di chi le percorre”.