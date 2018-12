Attualità Primo Piano Strade, piano della Provincia da 15 milioni e 50 interventi 29 dicembre 2018

Maxi-intervento di rifacimento dell’asfalto e di messa in sicurezza di numerosi tratti di strada di competenza della Provincia di Avellino. Sono andati in gara, per l’affidamento dei relativi appalti, 50 interventi che interessano più Comuni dell’Irpinia.

L’investimento complessivo è pari a 15.460.041,16 euro. I lavori riguardano diverse aree del territorio. Entro la fine di gennaio l’iter sarà completato. Per il mese di marzo partiranno i cantieri. Uno sforzo importante da parte dell’Ente, che ha avviato le gare d’appalto anche relativamente a cinque edifici scolastici di propria competenza.

Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile di via Tuoro Cappuccini di Avellino, ex sede dell’istituto “De Luca” (797.000 euro il solo importo dei lavori); del completamento del liceo scientifico “Nobile” di Lauro (94.000); della manutenzione straordinaria dell’immobile di via Morelli e Silvati n.9 di Avellino (278.000); del completamento dell’immobile di via Scandone ex sede del liceo scientifico “Mancini” (530.000); della manutenzione straordinaria dell’edificio che ospita l’Itg “Bruno” di Ariano Irpino in uso all’IISS “Ruggero II” (530.000).

“Abbiamo messo in gara quanto definito nella programmazione delle opere concernente il 2018 – sottolinea il presidente Domenico Biancardi -. Prevediamo altri importanti investimenti su viabilità ed edilizia scolastica nel corso del 2019. Saranno la nostra priorità insieme alla promozione turistico-culturale e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico-architettonico-culturale e ambientale dell’intera Irpinia. E’ questa l’occasione per ringraziare gli uffici per lo sforzo compiuto in questo periodo. Un’attività proficua che ci ha consentito di avviare le procedure per gli appalti”.