Strade ghiacciate, esplode la protesta in Alta Irpinia

Strade ghiacciate in Alta Irpinia, esplode la protesta del Comitato di Bisaccia, costituito per la strada che da Bisaccia porta a Grottaminarda 189, ma in prima linea anche su altre vertenze.

Anche questa volta si è riproposto il solito problema all’indomani di una nevicata. Il Comitato segnala diverse strade a rischio, dove non si provveduto a rimuovere il ghiaccio, né a spargere il sale in via preventiva.

Una situazione che si ripete, puntuale, quando l’Alta Irpinia viene ricoperta dalla neve e che mette a rischio residenti e automobilisti. L’intenzione del Comitato è di presentare un esposto alla Procura per far emergere eventuali responsabilità e risolvere l’emergenza.