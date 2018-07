Primo Piano Provincia Strada Mulino-Prata di Quindici, via alla messa in sicurezza 24 luglio 2018

Messa in sicurezza della strada Mulino-Prata del Comune di Quindici, ok della Regione. L’intervento permetterà di mettere in sicurezza una delle strade più importanti per la viabilità agricola e produttiva del Comune di Quindici.

Il Genio Civile di Avellino ha infatti affidato i lavori per la messa in sicurezza della strada “Mulino – Prata” gravemente colpita da dissesti e sconnessioni. La strada che consente l’accesso ai fondi di castagne e nocciole, e che rappresenta anche una pista tagliafuoco che nel 2017 ha consentito di intervenire per spegnere gli incendi, sarà interessata da un intervento di ripristino dei tornanti, con realizzazione di canaletti.

La richiesta è stata fatta pervenire al Genio Civile dal Consigliere Francesco Grasso che ha risposto alle tante istanze dei proprietari dei fondi.

“Mi sento di ringraziare il Genio Civile di Avellino che ha attivato l’intervento, mostrando sensibilità nel territorio e i tecnici che ci hanno sostenuto con celerità. Ringraziamo Roberta Santaniello, Delegata del Presidente della Regione Campania per la materia, per la naturale vicinanza alla comunità e tutta l’amministrazione della Regione Campania”, precisa Grasso.

“Abbiamo accolto da subito la richiesta dei proprietari dei fondi e grazie alla Regione Campania abbiamo ottenuto un sostegno grandissimo.”