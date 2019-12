Stop alle auto in Piazza Duomo, da oggi c’è la Ztl: multe salate ai trasgressori

Stop alle auto in Piazza Duomo. Da oggi Zona a Traffico Limitato a via Seminario, via Sette Dolori e via Duomo. Fino al 31 dicembre, il varco sarà presidiato dai vigili urbani. Dal primo gennaio, la Ztl entrerà in esercizio ordinario e a tutti gli effetti di legge. Per i trasgressori multe da 80 euro a salire. Entra dunque in vigore il provvedimento che fu disposto nel marzo del 2017 dalla giunta Foti, ratificato la scorsa primavera dal commissario prefettizio e recepito dalla Polizia Municipale di Avellino l’8 novembre.