Stipendi arretrati e posti a rischio: la vertenza Italdata in Confindustria

La vertenza Italdata arriva in Confindustria. Lunedì 15 luglio alle 11.30 vertice presso la sede di via Palatucci per provare a fare luce sulla delicata vertenza. “L’azienda che conta in organico trenta lavoratori, specializzati in programmazione software e consulenza, da tempo vive una condizione di crisi, che sta scaricando sui lavoratori ai quali non sono stati riconosciuti gli stipendi degli ultimi 2 mesi”, incalzano Fiom e Fim che in questi giorni hanno proclamato delle giornate di sciopero.

Il timore del sindacato è che l’azienda voglia procedere con un ridimensionamento del personale. Film e Fiom respingono con forza ogni soluzione che non preveda la continuità lavorativa di tutti gli addetti.