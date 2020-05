Attualità Anniversario Statuto dei Lavoratori, Zaolino: “50 anni di civiltà e diritti” 20 maggio 2020

Il cinquantesimo anniversario dello Statuto dei Lavoratori è stato festeggiato questa mattina ad Avellino con una riunione dei delegati Fismic/Confsal delle grandi fabbriche come FCA- DENSO-EMA-IIA .

“È stata l’occasione – dichiara il Segretario Generale Giuseppe Zaolino – per fare i giusti confronti tra il passato pieno di speranza e voglia di unità ed il presente dalle grandi incertezze sanitarie, economiche ed occupazionali.

Lo Statuto dei Lavoratori ha rappresentato per il mondo del lavoro una svolta di civiltà e di rispetto dei diritti fondamentali. Una conquista che ancora oggi dopo 50 anni fa sentire la sua importanza in un mondo del lavoro in continuo mutamento. La fase che stiamo vivendo – continua Zaolino – mette a nudo la fragilità dell’ economia

Irpina. Il mondo dell’auto è praticamente fermo coinvolgendo in negativo FCA, DENSO e l’indotto dell’Automotive.

Il settore Aerospaziale è in sofferenza ed ha inciso negativamente sulla Ema di Morra de Sanctis.

L’unica azienda che oggi ha un mercato ed una prospettiva è Industria Italiana Autobus che in controtendenza allarga l’occupazione assumendo giovani disoccupati. Per uscire da questa fase drammatica – conclude Zaolino – ci vorrebbe la stessa volontà e lo stesso spirito unitario che portò al varo dello Statuto dei Lavoratori. Purtroppo il clima che si respira non induce all’ottimismo, egoismi, incompetenze e divisioni politiche, allontanano le possibili soluzioni ed è facile immaginare un autunno caldissimo. Se alle famiglie nei prossimi mesi mancherà il minimo vitale saranno problemi per tutti”.