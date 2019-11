Provincia “Stati Generali delle Amministratrici”: Grottaminarda c’è con Marisa Graziano 11 novembre 2019

Grottaminarda presente a Bologna per la III edizione degli “Stati Generali delle Amministratrici” in corso a Palazzo D’Accursio con la consigliera delegata Marisa Graziano che spiega: “L’appuntamento di quest’anno è finalizzato a creare un’agenda nazionale per l’uguaglianza di genere e il contrasto alle discriminazioni, dunque come amministrazione comunale sensibile alle tematiche legate alla parità non abbiamo voluto perdere questa importante occasione di confronto e scambio dataci dall’Anci con le colleghe di tutta Italia e sono qui anche in rappresentanze delle mie colleghe Virginia Pascucci, Marilisa Grillo ed Antonella Meninno”.

“Grottaminarda – prosegue Graziano – come ricorda sempre il nostro sindaco, Angelo Cobino, grazie alla scelta degli elettori può vantare in consiglio lo stesso numero di uomini e donne e questo per noi è già un segnale di grande garanzia di uguaglianza di genere. Dunque tanto si può fare e vogliamo fare su queste tematiche”.

La giornata articolata in due sessioni, una plenaria, di mattina, con il ministro della Famiglia e delle Pari opportunità, Elena Bonetti, ed il presidente dell’Anci-sindaco di Bari, Antonio De Caro, è concentrata sulle politiche di genere puntando sul ruolo delle donne in Italia all’indomani della crisi, sulla rappresentanza di genere nelle amministrazioni comunali, i centri antiviolenza, presìdi fondamentali dei servizi territoriali, e sull’importanza dell’uguaglianza di genere anche rispetto allo sviluppo del Paese.

L’altra sessione, tematica, nel pomeriggio, con il confronto di tre gruppi di lavoro paralleli: politica, associazionismo, ricerca, sulle tematiche del lavoro, del contrasto alla violenza e delle buone pratiche dei comuni da cui trarre spunto.