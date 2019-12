Altre news dall'Italia e dal Mondo StarVegas il terzo casinò online più visitato dagli italiani secondo i Big Data 18 dicembre 2019

L’Internet of things, oggi come oggi, è un mondo vasto e complesso che ha un insindacabile padrone. Parliamo ovviamente dei Big Data, sempre più centrali per comprendere trend, fenomeni, nuove abitudini ed elaborare, di conseguenza, analisi approfondite e incrociate mediante dati provenienti da più fonti tra di loro eterogenee. Per Big Data si intendono tutti quei dati che superano i limiti dei tradizionali database, e quindi capaci di andare oltre e incubare in sé grandi quantità di dati e informazioni.

Tramite questi, la redazione di Giochidislots.com, ha stilato due top ten: la classifica dei casinò online italiani più visitati dagli utenti italiani e insieme ad essa quella dei casinò online col maggior tempo di visita in media. Parametro, il primo, fondamentale per comprendere quanto un brand abbia raggiunto indici di fidelizzazione e quanto sia diffuso sul mercato. Mentre il secondo, il tempo medio di visita, comprende al suo interno diversi fattori indispensabili per la qualità della piattaforma a livello tecnologico. Entra qui in gioco il tempo di permanenza (TP). Quando questo è elevato, indica che l’interfaccia è user friendy, di alto livello sia per User Interface sia per User Experience. Un altro fattore legato al TP è la qualità stessa dei casinò games ospitati dalla piattaforma, un fattore che indica soddisfazione dell’utenza, principalmente legato all’elevato livello di gameplay presentato.

Dai dati raccolti, per esempio, si nota la centralità tra i casinò online di StarVegas, il marchio gestito da Greentube Malta, società nata nel 2006 e facente parte del Gruppo Greentube. StarVegas oggi opera in diversi mercati legali, essendo anche sussidiaria del gruppo mondiale NOVOMATIC, che vanta un’altissima reputazione nell’industria del gaming. Nel novero dei casinò online AAMS, StarVegas occupa oggi la terza posizione, avendo una media di visita che va oltre i 354K, e occupando poi il quinto posto per tempo di permanenza.

StarVegas è quindi il terzo casinò più scelto dagli utenti italiani, preceduto da StarCasino, che domina la classifica, e da 888Casino.it. Per questo, e per il già citato StarVegas, i tempi di permanenza sono nettamente inferiori, poiché la struttura delle rispettive piattaforme, mista alla qualità dei giochi, risultano essere decisamente inferiori rispetto a quelle dell’indiscusso leader StarCasino. Tra i colossi del gambling anche Leovegas (247K) e NetBet (126K), due che entrano stabilmente nel novero dei migliori siti online per quel che riguarda i casinò e che, inoltre, eccellono per il tempo medio di permanenza, segno questo di una evidente qualità tecnologica della piattaforma, costruita al meglio dagli sviluppatori per accrescere l’interazione tra gli utenti registrati.

Meno bene, invece, gli altri casinò online, dal momento che, rispetto alla top five, l’altra metà è ancora ben distante dalla perfezione, anche per quel che riguarda il numero di visite. In base ai dati parliamo, in questo caso, di società come Merkur-Win, CasinoYes, Admiral Yes, Betnero e SlotYes che, complessivamente, raggiungono circa 166,1K utenti. Per quel che riguarda il tempo di permanenza, esso è sorprendentemente notevole per Casino Yes, piattaforma che arriva a sessioni di tempo superiori ai tredici minuti. Anche Merkur Win supera abbondantemente i 12 minuti per sessioni. Risultati intermedi per Betnero, che con 8:46 si avvicina al valore registrato dalla piattaforma di StarVegas, mentre decisamente scarsi i risultati registrati dagli altri due casinò del gruppo Admiral.