La startup mercoglianese 3DRap conquista Torino con un progetto per piloti disabili. L’azienda irpina è salita sul podio, nella categoria Start up, al Premio Innovazione 4.0 2019 della Automation & Testing di Torino, fiera dedicata alla robotica e alle tecnologie innovative dell’industria 4.0. Presentato il progetto dell’handcontroller per simdriver disabili.

L’handcontroller è stato selezionato tra i tantissimi progetti proposti alla giuria dei Grandi eventi di A&T, per l’applicabilità, l’utilità e i vantaggi che ha portato nel mondo del Simracing, in particolare ai simdriver impossibilitati nell’uso degli arti inferiori, ai quali fino ad oggi il settore della guida simulata non offriva soluzioni.

Un progetto già in fase avanzata di sviluppo e testato da piloti disabili iscritti all’ASD Experience, associazione sportiva no profit creata da e rivolta ai diversamente abili per dare loro la possibilità di praticare lo sport dell’automobilismo, in particolare il karting. In futuro sul dispositivo verrà eseguito un ulteriore studio di ergonomia con il supporto di un medico-chirurgo fondatore di un gruppo di ricerca in ambito traumatologico, inoltre si cercherà di renderlo senza fili per permettere una maggiore libertà nei movimenti.

“Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti, ancora una volta, a portare le nostre idee alla ribalta dello scenario innovativo italiano – ha detto Domenico Orsi, Additive Manufacturing Director di 3DRap -. Questi riconoscimenti rappresentano sempre un’ottima occasione di confronto e contaminazione con tutti i protagonisti dell’economia imprenditoriale nazionale. A&T ci ha stupiti per la capacità di aggregare enti, aziende, start up e scuole provenienti da tutto il territorio nazionale. Speriamo di ripresentarci il prossimo anno e di stupire ancora i tantissimi visitatori della 3 giorni all’Oval Lingotto Fiere di Torino”.

Senz’altro un riconoscimento importante, ma anche uno dei premi più originali ricevuti fino ad ora dal team di 3DRap, una lampada led a levitazione magnetica che sfrutta il principio dell’induzione per illuminarsi e che da qualche giorno ha preso posto nel laboratorio di prototipazione, dove si continua a lavorare a numerosi e innovativi progetti.