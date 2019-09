Avellino “Stanchi, arrabbiati e delusi dal comportamento dell’Asl”. Autismo, domani presidio delle associazioni 16 settembre 2019

“Stanchi, arrabbiati e delusi dal comporamento dell’Asl”. Domani mattina, alle 9.30, una delegazione di genitori di bambini, ragazzi ed adulti affetti da disturbo dello spettro autistico, sarà presente davanti all’Asl di Avellino in via degli Imbimbo per chiedere un incontro con i vertici dell’azienda.

“Cercheremo di avere dei chiarimenti circa la mancata risposta ad una missiva inviata il 21 giugno da parte delle seguenti associazioni: “Ass.na InAu-Incontra Autismo”, “Angsa Campania Onlus”, “Ass.ne Amaranto”, “T.D.M. Garante Diverse Abilità”, “M.I.D. Movimento Italiano Disabili”. Siamo stanchi, arrabbiati e profondamente delusi dal comportamento della Asl che, dopo numerosi tavoli tecnici e dopo aver ricevuto tutte le indicazioni su come aiutare i nostri figli, non ha ancora provveduto a redigere e pubblicare un bando per fornire le dovute terapie, assistenza e presa in carico”.