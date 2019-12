Stadio Partenio, scena raccapricciante: un ospite indesiderato sugli spalti

La carcassa di un ratto in bella mostra sui gradoni della Curva Sud. E’ il singolare spettacolo, parallelo a quello offerto dal terreno di gioco, a cui i tifosi dell’Avellino sono stati costretti ad assistere in occasione del match contro la Sicula Leonzio. Non si sa come il roditore sia finito sugli spalti, piuttosto ormai è conclamato lo stato di abbandono in cui versa lo stadio Partenio-Lombardi.

E’ anche per questo motivo che gli spettatori sono sempre meno. Dopo le numerose segnalazioni sulle condizioni dei servizi igienici e le tante criticità in termini di sicurezza attenzionate negli tempi dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ieri la sgradevole sorpresa tra lo stupore generale. Un ulteriore elemento di riflessione anche per il sindaco Gianluca Festa che proprio sabato aveva espresso la necessità di dover intervenire sull’impianto sportivo. Tema, questo, che sarà al centro del dialogo con la nuova proprietà dell’Unione Sportiva Avellino.