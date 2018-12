Avellino Calcio Squalificati Avellino: il Budoni non ci sta e presenta ricorso 20 dicembre 2018

di Claudio De Vito – “Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. Pol. Calcio Budoni avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito”.

E’ quanto riportato nel comunicato del giudice sportivo in merito al ricorso che la società sarda inoltrerà – dopo averlo appunto preannunciato nei termini – ritenendo irregolari le posizioni dei calciatori dell’Avellino Tribuzzi, Morero e Pizzella squalificati poche ore prima del match di ieri e schierati in campo da Giovanni Bucaro.

Un atto dovuto a difesa dei propri interessi. Sta di fatto però che il Budoni proverà ad ottenere il 3-0 a tavolino, nonostante la norma parli chiaro. “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” recita l’articolo 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che si applica al caso di specie.

In Serie D inoltre non vige l’automatismo della squalifica come nei campionati regionali, bensì bisogna attendere le decisioni del giudice sportivo, giunte ieri per quel che riguarda la gara in questione. Dunque i tre calciatori nel mirino del Budoni hanno potuto giocare e sono da ritenere squalificati a partire da oggi. Evidentemente non la pensa così il Budoni determinato ad andare fino in fondo alla faccenda. In attesa della pronuncia in merito da parte del giudice sportivo, il risultato non è stato omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti.