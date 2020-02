Avellino Sportello MEPA: 45 milioni di vendite effettuate in Irpinia nel 2019 28 febbraio 2020

Nel corso del 2019 il valore degli acquisti delle Amministrazioni della Campania sul MePA è stato di circa 500 milioni di euro, di cui 48 milioni nella provincia di Avellino che si pone al quarto posto nella graduatoria regionale dopo le province di Napoli, Salerno e Caserta. Il valore delle vendite dei fornitori aventi sede in Campania è stato di circa 480 milioni di euro di cui poco più di 45 milioni effettuate da aziende irpine. Sono stati 348 le amministrazione irpine ( non solo comuni, ma anche Asl, Scuole ecc,) che hanno effettuato almeno un acquisto sul portale MePa nel 2019. Sono invece 605 le aziende irpine che hanno effettuato almeno una vendita tramite il MEPA (sono 1667 quelle iscritte) per un valore come detto di poco superiore ai 45 milioni di euro . Sono questi i dati resi noti dallo Sportello MePA di Confimprenditori Avellino.

“Il mercato elettronico della P.A può essere una opportunità per tante piccole e medie aziende della nostra provincia,- afferma il presidente di Confimprenditori Gerardo Santoli- il dato che bisogna registrare è che purtroppo solo il 36% delle aziende registrate sul Mepa poi si attivano realmente. Lo scopo del nostro Sportello di Avellino è proprio questo. Negli ultimi sei mesi registriamo un aumento delle aziende iscritte 330 nuove aziende per un totale di 1667 e vi è stato un incremento delle aziende che hanno effettuato almeno una vendita, sono passate da 338 a 605 . Lo scopo dello Sportello Mepa di Confimprenditori è seguire le aziende non solo in fase di registrazione, ma anche successivamente nell’iter necessario a partecipare alle varie proposte di acquisto delle PA.”