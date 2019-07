Attualità Sportello “Donne e Lavoro”, tirocini retribuiti per dieci donne grazie a Be Help-Is 15 luglio 2019

Prosegue con successo l’attività dello sportello “Donne e lavoro” all’interno dell’azione di Be Help-Is, progetto contro la violenza sulle donne promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino e finanziato da Fondazione con il Sud nel bando Donne 2017.

Per le donne che hanno aderito allo sportello attivo nei Centri antiviolenza di Avellino e Mercogliano, e dunque intrapreso un percorso verso l’indipendenza economica e l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro, stanno per partire 10 borse-lavoro/tirocini retribuiti della durata di sei mesi, previsti nei servizi offerti gratuitamente dal progetto.

I servizi dello sportello, partito ad agosto 2018 e in contatto continuo con i servizi sociali degli ambiti A02 e A04, sono rivolti a tutte le donne, in particolare alle vittime di qualsiasi forma di violenza che spesso dipendono anche economicamente dal proprio partner. Lo sportello “Donne e lavoro” le aiuta, attraverso il supporto delle operatrici, a conoscere le opportunità del territorio e a ritrovare fiducia in se stesse, ritornando a credere nei propri obiettivi e capacità.

Tutti i servizi, ai quali hanno aderito fino ad ora tante donne prese in carico dai Cav iniziando la ricerca vera e propria di un impiego dopo aver seguito laboratori e percorsi di orientamento, proseguiranno fino a marzo 2020 per sostenere le donne che hanno bisogno di supporto nella costruzione del proprio futuro partendo dalla riorganizzazione della vita professionale.