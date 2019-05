Sport Sport Minori Sport, a Solofra in scena il primo torneo di Kung Fu – Hak Fu Jow 13 maggio 2019

Domenica 12 Maggio, al Pala Petrone di Solofra, si è disputato il Trofeo di Kung Fu organizzato dalla ASD Accademia HAK FU JOW Kung Fu. La competizione ha visto la partecipazione delle scuole appartenenti al sodalizio, provenienti da Salerno, Giffoni e Solofra. Il Trofeo, con ben 71 atleti dai 5 ai 17 anni, si è strutturato nelle seguenti discipline: Lotta Cinese, Pugilato Cinese, Combattimento Armato, Forma Armata e Percorso.

La Maestra Annamaria De Chiara, direttore di gara: ”Questo Trofeo è molto importante per gli allievi che si approcciano all’agonismo per sconfiggere le proprie paure ed insicurezze. Oggi più che mai, i giovani crescono in un ambiente dove non si insegna a gestire la sconfitta. Ecco, quello che bisogna evidenziare è che le Arti Marziali insegnano a trarre vantaggio dall’esperienza negativa in maniera da poter gestire al meglio le occasioni successive. Il Kung Fu, per questo motivo è applicabile non solo in palestra, ma in tutte le attività quotidiane. Gestire le proprie emozioni aiuterà ad avere risultati a Scuola, nel Lavoro, nelle relazioni Sociali, etc.”.

Le attività si sono svolte in un clima di serenità e condivisione dei propri valori insieme ai genitori ed al pubblico intervenuto che ha interagito con i giovani atleti.

Al termine della competizione, in base alla classe d’età ed alle medaglie conseguite, vincono il Trofeo HAK FU JOW come miglior atleta: Daniela De Maio – Classe 5-8; Giuseppe Giuliano – Classe 9-11; Catalin Ionut Sirghi – Classe 12-17