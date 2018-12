Provincia Spopolamento in Irpinia, convegno a Bagnoli della Giovane Sinistra 20 dicembre 2018

L’Associazione politica “Giovane Sinistra” di Bagnoli Irpino ha organizzato per domenica alle 18 il convegno sulla tematica dello spopolamento in Irpinia, fulcro di discussioni e di rimpianti per la politica locale e non solo. L’appuntamento di domenica tende a sensibilizzare i protagonisti del futuro: i giovani, ma è importante anche imporre a chi governa la scelta di una presa di posizione ancora una volta di fondamentale importanza.

Modererà il convegno Ernesto Di Mauro, presidente della “Giovane Sinistra” ed interverranno: il sindaco di Bagnoli Irpino Teresa Di Capua, Maria Laura Amendola dell’associazione “Io Voglio Restare in Irpinia”, Roberto Montefusco referente provinciale di Sinistra Italiana, Adamo Patrone presidente del Forum dei Giovani di Bagnoli Irpino, Antonia Preziuso studentessa e membro della “Giovane Sinistra”, Franco Fiordellisi segretario generale Cgil di Avellino, Francesco Todisco consigliere regionale.

“Il titolo dell’evento in programma è il coraggio di restare, un insieme di storie di vita vissuta da chi ha lasciato questa terra ed è andato via e da chi invece ha deciso di restare. La politica, ma non solo, ha in questo momento storico il dovere di cercare soluzioni allo spopolamento ed è questo il leitmotiv dell’evento che abbiamo organizzato. I relatori saranno chiamati ad esprimere una propria opinione sui 2.000 che se ne vanno ogni anno e spopolano paesi interi. Ad andare via sono soprattutto giovani in cerca di lavoro, quello su cui oggi cerchiamo di ragionare ed è ragione di combattimento come se fossimo in trincea”, così l’associazione di Bagnoli Irpino ha presentato l’evento di domenica presso la Sala Consiliare.

“Ad ogni modo – continua la nota della Giovane Sinistra – la discussione sarà importante per capire in che modo i giovani possono restare ed in che modo chi amministra può trattenerli, perché l’Irpinia dello spopolamento è una cruda realtà che ci tocca in prima persona quali giovani, ma anche come irpini, prima di tutto. La speranza è di non usare mai la frase scritta sul manifesto dell’evento di domenica: «…e l’ultimo spenga la luce», perché avremo fallito e questo non ce lo possiamo permettere”.

Al convegno sarà allestito un piccolo banchetto dove sarà possibile acquistare “al buio”, con una piccola offerta, un libro come regalo di Natale. Contribuendo alla continuazione di questa piccola realtà locale che a breve inaugurerà anche la suo sede in Via De Rogatis 72 a Bagnoli Irpino.