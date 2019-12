Spiniello: “Risparmio sulla spesa e servizi ai cittadini, la Macrostruttura funzionerà così”

Renato Spiniello – “La nuova Macrostruttura è stata pensata per razionalizzare ed estendere ulteriori competenze e mettere un po’ di ordine nella macchina amministrativa”. Così il consigliere Mario Spiniello, presidente della I Commissione Consiliare Affari Generali, Personale, Decentramento e Contenzioso, riunitasi ieri mattina a Palazzo di Città alla presenza della Vicesindaca con delega al Personale Laura Nargi, sulla nuova Macrostruttura che si amplia di un settore, ovvero “Tutela Ambiente Energia”.

“Erano state evidenziate delle criticità da parte dell’attuale amministrazione dopo la deliberazione commissariale n. 93 del 24.05.2019 con cui si era provveduto a una revisione della struttura organizzativa del Comune – spiega il presidente della Commissione – e, premesso che in Consiglio Comunale si è deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, vista la difficile situazione economica, è necessario procedere ad una riorganizzazione della macchina comunale in maniera più congeniale possibile.

Ad oggi – continua Spiniello – ci sono solo tre dirigenti e ne mancano almeno altri quattro. Questo non consente di porre in essere una compiuta revisione organizzativa viste le limitazioni assunzionali a cui si deve far fronte, prevedendo a tal riguardo l’assunzione dei quattro dirigenti nel corso degli anni 2019/2021. Pertanto si cercherà di sopperire a questa carenza facendo ricorso ad alcuni incarichi dirigenziali ad interim e all’attribuzione al Segretario generale di alcuni compiti di gestione”.

La nuova organizzazione, dunque, come precisato anche dalla Vicesindaca Nargi, prevederà la divisione in otto settori: 1° Affari generali e demografici; 2° Attività produttive, pubblica istruzione, cultura e turismo; 3° Bilancio risorse finanziarie e tributi; 4° Gestione del Patrimonio e dell’Ente; 5° Lavori pubblici e infrastrutture; 6° Assetto e sviluppo del territorio, che tra gli altri servizi vedrà la costituzione dello “Urban center”; 7° Polizia Municipale e 8°, come detto, “Tutela Ambiente Energia”.

Quest’ultimo racchiuderà i seguenti servizi: Ufficio tutela ambientale, Ufficio Energia, Ciclo rifiuti, Mobilità e trasporti, Protezione civile, Ufficio autorizzazioni ambientali e la creazione di un ufficio in staff al Sindaco denominato “Ufficio per il piano di riequilibrio”, coordinato dal Segretario generale e che verificherà gli adempimenti necessari per l’esatta esecuzione del piano di riequilibrio, compresi i rapporti con la Corte dei Conti.

“Per ogni settore ci sarà un dirigente – aggiunge il Consigliere di maggioranza – Questa modifica della Macrostruttura dell’Ente è necessaria per garantire, in virtù di un generale processo di razionalizzazione della spesa, un risparmio del personale e garantire al tempo stesso i servizi essenziali ai cittadini. Ci siamo ripromessi – conclude -, noi componenti della Commissione, di effettuare un’ulteriore valutazione della riorganizzazione per fornire, se necessario, qualche ulteriore indicazione all’Assessore Nargi, prima che venga inviato tutto all’Oiv per una valutazione finale”.