Sperone, accoltella il rivale d’amore: 16enne nei guai, 20enne in ospedale

Sperone, colpisce il rivale d’amore con il coltello: denunciato 16enne. 20enne in ospedale. Serata piuttosto turbolenta in corso Umberto, nel paese del Mandamento. La sfida passionale è sfociata subito in discussione animata. Il 16enne ha dunque preso il suo coltello “a farfalla” lungo 23 centimetri ed ha colpito il “rivale” con un fendente al torace.

La vittima, di Casalnuovo, è stata subito trasportata al “Moscati”, ospedale di Avellino. I carabinieri della stazione di Avella, in poco tempo, invece, hanno individuato il responsabile che si era rifugiato presso la sua abitazione. Per il 16enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli, perché ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da taglio e lesioni aggravate.

L’arma, un coltello “a farfalla”, della lunghezza di circa 23 centimetri, è stata recuperata e sequestrata.